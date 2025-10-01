Vuelve la calma con tardes cada vez más cálidas: la previsión de la semana de César Gonzalo

Ayer en la isla de Ibiza en solo 3 horas las tormentas acumularon la precipitación que suele caer en todo el otoño. Además de peligrosas, estas lluvias han dejado datos históricos

Diluvio en Ibiza

En total durante el día de ayer la estación meteorológica de Eivissa perteneciente a AEMET registró 254 l/m2, una barbaridad. Se superó el récord de precitación acumulada, en su solo día, en el Aeropuerto de Ibiza. Un observatorio cuya serie histórica se remonta a desde 1952. Todo esto nos habla de la virulencia de la tormenta estática que ayer padecieron en la isla de Ibiza, y que hoy ya no se repetirá.

Vuelve la calma

Octubre arranca con tiempo en calma en Baleares la mayor parte del Mediterráneo. Únicamente podrán darse algunos chubascos débiles en el sur de Andalucía, interior de Murcia, en el norte de Alicante y por la tarde en el este de Cataluña. Los cielos despejados seguirán predominando desde Galicia y el Cantábrico hasta el resto de la Península. En el norte de Baleares podrán acumularse algunas nubes, más abundantes, también se esperan en el norte de las Islas Canarias. Allí podrían dejar lloviznas en el norte de las islas de Mayor relieve.

Tardes cálidas

Cielos despejados y temperaturas en ascenso es lo que nos espera durante los siguientes días. En este miércoles las máximas añadirán hasta 5º a los valores de ayer en la Península, salvo en Cataluña donde podrían bajar ligeramente. Llegarán a los 30ºC en Ourense y Badajoz. Se seguirán superando en Sevilla con 32º. En el centro las máximas alcanzarán los 27ºC en Madrid, Toledo, Alicante, Palma y Santa Cruz de Tenerife. Tarde a 25º en Valladolid, Zaragoza y Lleida. Las más bajas del país repetirán en el Cantábrico con apenas 21º a 23º en Oviedo, Santander y Bilbao. Precisamente, mañana será en el Cantábrico donde más asciendan las temperaturas. De forma más ligera lo harán en el resto. Por tanto, las primeras tardes de octubre resultarán cálidas y soleadas.

