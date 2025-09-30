Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Temporal

Las lluvias derrumban un talud del barranco del Poyo dejando un agujero a los pies de las casas en Picanya

Los pueblos en los que ya arrasó la Dana del pasado 29 de octubre se han visto afectados de nuevo.

Derrumbe en el barranco del Poyo por las lluvias

Derrumbe en el barranco del Poyo por las lluvias | Antena 3 Noticias

Ángela Clemente
Publicado:

Aunque el temporal comienza a remitir en toda la Comunidad Valenciana, los vecinos de las zonas afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre han vivido horas de pánico. Las lluvias han dejado todavía más destrozos en pueblos ya castigados por la tragedia de hace un año. Es el caso del barranco del Poyo, donde la lluvia ha provocado desprendimientos, dejando prácticamente un agujero a los pies de varias viviendas en Picanya.

En esa zona se estaban realizando trabajos de reconstrucción. La Confederación Hidrográfica del Júcar asegura que ya se está estudiando una solución para reparar ese talud. Pero no todo acaba aquí, porque más allá de los daños materiales, los vecinos aseguran que han vivido con mucha angustia el último episodio de lluvias.

Ibiza, una de las zonas más afectadas por el temporal

La isla de Ibiza es una de las zonas en las que el temporal ha descargado con más fuerza. Ibiza ha acumulado hasta 200 litros por metro cuadrado en dos horas, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.

Gárriz ha señalado que el potencial de daño de la tormenta en Ibiza "ha ido evolucionando". A pesar de que parecía que el fenómeno perdía fuerza y dada su estacionalidad, la situación se ha tenido que evaluar y revisar de nuevo al comenzar a presentar problemas con el drenaje. Lo que también ha ocurrido es que la intensidad de las lluvias ha provocado una "situación de pico", por lo que se ha mandado el mensaje de alerta a los ciudadanos. Tal y como ha señalado Gárriz, se prioriza la atención a los colectivos vulnerables y el auxilio de personas atrapadas.

En cuanto a los centros educativos, Gárriz ha señalado que se mantiene la consigna de no ir a buscar a los escolares a los colegios "para descolapsar la ciudad de Ibiza", ya que los servicios de Emergencias pueden presentar problemas para llegar a determinados lugares.

Petición de la UME

Además, se ha formulado una petición de apoyo de la UME. Se está a la espera de que llegue un primer contingente desde Bétera para reforzar los operativos que están ya en marcha.

