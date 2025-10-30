Roberto Brasero avisa: "Llega un frente estacionario que trae lluvias para el fin de semana"

Llegarán más nubes este viernes, con lluvias al noroeste peninsular. Y el sábado, también. Lo que llega es un frente atlántico que está empezando a entrar esta tarde por Galicia y que avanzará muy lentamente sobre la Península: casi podríamos decir que permanecerá estacionario sobre las mismas zonas tanto hoy como mañana, y por eso las lluvias podrán ser persistentes y copiosas, sobre todo en puntos del Sistema Central y de la Meseta Norte.

De momento, mañana viernes se esperan lluvias que pueden ser abundantes en litorales de Galicia, interior de Pontevedra y oeste de Ourense, y en León, Zamora, Ávila, Salamanca y Cáceres. Más débiles en el resto de Extremadura y oeste de Andalucía, donde destacarán las nieblas de primera hora, pero no tendremos ninguna tromba de agua como la de ayer ni nada parecido. En el resto de la Península y Baleares tendremos nubes en aumento, aunque las del Mediterráneo serán de tipo alto, de las que no dejan lluvias y sí permiten que se vea el sol. En Canarias, intervalos nubosos, con más ratos de sol por la tarde y también con algunas precipitaciones débiles y puntuales en las islas occidentales.

Cálido amanecer en el norte

Al Cantábrico las lluvias podrían llegar por la tarde, pero antes tendremos viento sur, y eso implica un aumento de las temperaturas nocturnas que se va a notar a primera hora de mañana, con un amanecer cálido, de cinco o seis grados más que hoy. Quienes salgan mañana temprano a las calles de Bilbao podrían encontrarse ya con 16 ºC de temperatura o 18 ºC en Santander. Esas son las mínimas previstas para mañana en esas capitales.

Por la tarde, las temperaturas máximas bajarán en la Meseta Norte, Cantábrico oriental y alto Ebro; subirán ligeramente en el resto peninsular y archipiélagos. Y luego, cuando llegue la noche, que será de trato o truco, de sustos para algunos que salgan disfrazados en la noche de Halloween, pues no será una noche demasiado fría, ya que las temperaturas en la noche del viernes al sábado solo bajarán en el noroeste peninsular, mientras que en el resto de España incluso pueden subir ligeramente.

Más lluvias el sábado

Y así llegaremos a un sábado en el que, según las previsiones, el frente seguirá moviéndose muy lentamente. Apenas se desplazará en su dirección, pero sí irá siendo realimentado por una masa cálida y húmeda que provocará más precipitaciones casi en los mismos lugares: sobre todo en el oeste del Sistema Central y zonas próximas, donde las lluvias pueden dejar probables acumulaciones significativas. Asimismo, se esperan rachas muy fuertes de viento en zonas altas de montaña de la mitad norte.

Por la tarde, ya dejará de llover en el noroeste, al desplazarse el frente, y llegarán nubes de tipo medio y alto al Mediterráneo, sin lluvias. Sí podrá llover durante buena parte del sábado en el oeste y sur de Castilla y León, así como en el norte de Extremadura, en La Rioja y en el Cantábrico oriental, donde el viento cambiará a componente oeste. En principio, será ya el sábado por la noche cuando el frente se decida a cruzar el Sistema Central, por lo que el domingo ya deberíamos tener menos lluvias, y sobre todo, ya serán más dispersas y ocasionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.