Breve tregua entre un frente y otro: con Halloween vuelve la lluvia, avisa César Gonzalo

Ayer una borrasca dejó un día intensas precipitaciones en el sur, más de lo esperadas inicialmente, que han dejado un récord de lluvia en Sevilla. Porque los casi 100 litros/m2 acumulados en las estaciones oficiales de AEMET, dejan el día más lluvioso en un mes de octubre hasta la fecha. Este sistema de bajas presiones, un tanto especial, ya se aleja.

Lluvias en los extremos

Los restos de esta borrasca se desplazan hacia el este, y mientras tanto, un nuevo frente atlántico entrará por el oeste durante la tarde. Por tanto, las lluvias hoy solo se esperan en los extremos del país. De manera débil seguirán en el oeste de Canarias, con fuerza podrán descargar durante la mañana en Baleares. Especialmente enMallorca y Menorca donde se activa el aviso de nivel naranja. Por intensos chubascos que podrán acumular en solo una hora 40 litros/m2. El nivel amarillo por esas tormentas se activa en Ibiza y Formentera. Al final de la tarde será en Galicia donde las lluvias regresen con fuerza en A Coruña y Pontevedra, donde también se activa el aviso de nivel amarillo. En el resto predominarán los cielos nubosos, especialmente durante la mañana, con posibles nieblas en zonas del interior. De cara a la tarde irán apareciendo algunos claros.

Máximas sin grandes cambios

Las temperaturas seguirán dejando valores suaves en el norte, con máximas de 16°C en León; 17°C en Burgos y 18ºC en Palencia. En el centro rondarán los 19º a 21° en Madrid, Toledo y Guadalajara, mientras que en el sur alcanzarán los 23º a 25º en Córdoba y Huelva. En el litoral mediterráneo rozarán los 27°C en Alicante, Murcia y Málaga. En Baleares, donde bajan las máximas, se prevén unos 24°C. En Canarias los termómetros se mantendrán en torno a los 26°C.

Halloween con algunas lluvias

El frente se desplazará hacia el sur dejando lluvias en buena parte de la Península, con cielos muy nubosos en el oeste y precipitaciones más intensas en Galicia, el noroeste de Castilla y León, llegando a rozar el norte de Cáceres y de la Comunidad de Madrid. En el resto si no hay cambios de previsión no deberían llegar las lluvias. El sol predominará en el Mediterráneo, por tanto la estabilidad regresa a Baleares, y se mantendrá la posibilidad de algunas lluvias en Canarias.

