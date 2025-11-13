Roberto Brasero avisa: "La borrasca Claudia ha venido para quedarse"

La borrasca Claudia ha venido para quedarse. Literalmente: se trata de una borrasca estacionaria que apenas se moverá del sitio donde está ahora, en pleno océano Atlántico, pero allí va a seguir "viva" hasta el domingo y enviándonos sucesivos frentes que se irán encadenando uno con otro para dejarnos un fin de semana pasado por agua en buena parte de España.

De momento, mañana viernes las lluvias de nuevo serán abundantes en el sistema Central, en Andalucía occidental, el oeste de Galicia y Andalucía occidental, donde de nuevo podemos tener alguna granizada, como la que hoy ha descargado por Ayamonte y zonas próximas de la provincia de Huelva. Tendremos nubes en el resto de España con posibilidad de lluvias, salvo en el litoral cantábrico, donde sigue el viento sur, y en el este peninsular, donde llegarán nubes pero no se esperan precipitaciones. Tampoco en Baleares ni en Canarias: por el archipiélago canario ya pasó el temporal y regresan el sol y la calma.

De nuevo tendremos viento fuerte en los litorales atlánticos y del sureste peninsular y en Baleares, también con rachas muy fuertes que además afectarán a los principales entornos de montaña del centro y norte peninsular y Mallorca, incluso localmente huracanadas en cumbres de Asturias y Cantabria. Las temperaturas bajan mañana en el Pirineo y zonas de Andalucía oriental y Castilla-La Mancha, y pocos cambios en el resto.

El sábado llega otro frente y más tormentas

El sábado se prevé que un nuevo frente de la borrasca Claudia cruce la Península desde Huelva hasta Tarragona, y que nos deje un día de lluvias constantes en la mayor parte de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Ya desde por la mañana podría llover, pero será sobre todo por la tarde cuando se refuercen y tengamos las tormentas más intensas en esas zonas. Lluvias persistentes también en el oeste de Galicia, el sistema Central y Pirineos.

¿Dónde no lloverá? Pues de nuevo en el litoral cantábrico, el sureste y Canarias. Seguirán las rachas muy fuertes de viento de componente sur en el oeste peninsular y nevadas en las montañas a partir de 2000 metros, porque las temperaturas ya serán más frescas entre hoy y mañana.

Ya mañana nevará en cumbres de Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada, y el sábado seguirá la cota similar, es decir, zonas altas de montaña, pero al tener más precipitaciones, las nevadas ya podrán ser algo más copiosas. El domingo Claudia irá perdiendo fuerza, pero aún nos mandará nubes a la mayor parte de la Península y Baleares, con lluvias que aún pueden ser fuertes por la tarde en el suroeste peninsular, aunque ya deberíamos tener unos cielos más despejados en el este de la Península y los archipiélagos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.