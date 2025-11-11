¿Dónde afectará el temporal Claudia? Roberto Brasero detalla las zonas que se llevarán "la mayor ración de lluvias y viento"

Ya tenemos a la borrasca Claudia intensificándose en el Atlántico y parece que tiene intención de quedarse ahí durante los próximos días. Desde allí nos irá enviando sucesivos frentes que entrarán por el oeste de la península y afectarán también a Canarias. De momento, para mañana miércoles habría que prestar atención en Galicia, donde las lluvias pueden ser abundantes y persistentes en A Coruña, donde tenemos avisos de nivel naranja por acumulaciones que pueden llegar a 80 l/m² en 12 horas, y además temporal costero con olas que pueden alcanzar los 6 metros y fuertes rachas de viento.

El viento sur también soplará con mucha fuerza mañana en la Cordillera Cantábrica, con rachas que pueden superar los 90 km/h, y también se ha puesto para mañana un aviso en el Principado de Asturias para la Cordillera y Picos de Europa por la posibilidad de que se alcancen los 110 km/h, así como en Cantabria, en la comarca de Liébana, por el mismo motivo. No se descartan aquí rachas huracanadas. Se esperan, asimismo, rachas fuertes también en el Pirineo navarro y en buena parte de Castilla y León, donde además tampoco se puede descartar que caiga alguna tormenta en la parte más occidental de León o de Zamora. En el resto del noroeste peninsular será un día de cielos muy nubosos, y algo más de sol con nubes de tipo alto tendremos mañana en el resto de la península y Baleares.

En Canarias, por la tarde

Atención también en Canarias, donde el frente de Claudia llegará a partir de la tarde del miércoles y donde las lluvias pueden ser muy abundantes en las islas occidentales. La AEMET ha sacado una nota informativa donde indica que la inestabilidad irá en aumento a lo largo del día en el noroeste de Canarias, con probables tormentas que afectarían especialmente a La Palma, donde podrían venir acompañadas de chubascos muy fuertes, extendiéndose al resto de la provincia occidental durante la tarde y noche. Es probable que sean, además, persistentes, especialmente en medianías de las vertientes orientadas al suroeste, donde podrían acumularse cantidades de hasta 100 mm en 12 horas.

El viento del suroeste generará rachas muy fuertes a partir del mediodía, especialmente en cumbres y medianías, y dará lugar al inicio de un temporal marítimo. El jueves tendríamos el frente avanzando lentamente hacia el este del archipiélago, con probables chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en las islas centrales durante primeras horas, y que serán persistentes especialmente en vertientes orientadas al suroeste, donde podrán acumularse cantidades significativas de precipitación.

La agencia estatal avisa, asimismo, de algunas de las posibles consecuencias de este temporal en el archipiélago: "se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales. Las precipitaciones irán con fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado, y que también dará lugar a temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos".

A casi 30º en noviembre

Además, para mañana hay que tener en cuenta otro hecho poco habitual, y es que suban de golpe de 6 a 8 grados las temperaturas en la mayor parte de España. Para empezar, tendremos menos frío por la mañana, con una subida generalizada de las mínimas, salvo en León o Galicia, que es donde pueden bajar también mañana. Pero en el resto suben a primera hora y suben también las máximas de por la tarde respecto a hoy, un ascenso que puede ser localmente notable (más de 8 grados) en puntos del centro peninsular y alto Guadalquivir.

Este miércoles 12 de noviembre, toda España, salvo el noroeste peninsular, pasará de los 20º por la tarde, algo poco habitual para esta fecha. Y llegaremos a 25º en Bilbao, Murcia o Ciudad Real, y hasta 28º en Sevilla y 29º en Granada… Y rozar los 30º en noviembre, tampoco es habitual. El jueves, eso sí, volverán a bajar las temperaturas en el centro y sur de la península, ya que el frente de la borrasca Claudia avanzaría ese día por más territorios del oeste para dejar lluvias también en zonas de Extremadura y Andalucía occidental.

