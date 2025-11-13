La tormenta solar "severa" llega a Europa: ¿Qué consecuencias puede tener y cómo nos afectará?

Este martes se registró una intensa erupción solar que eyectó una gran masa coronal con una velocidad inicial estimada de unos 1.500 km/s. Los expertos están en alerta por la tormenta solar que ha llegado a la Tierra entre la tarde de este miércoles y la mañana de este jueves. Un impacto, denominado por los expertos como "severo" que puede afectar a los satélites, las redes eléctricas y los sistemas de navegación, pero que está exento de peligro para la población terrestre.

La Agencia Espacial Europea (ESA) se mantiene al tanto del avance de este evento de meteorología espacial de gran magnitud, recopilando información relevante para la sociedad mediante todos sus diferentes centros de servicios especializados. Gestión que lleva a cabo junto a todas las agencias espaciales de cada país, en el caso de España con la Agencia Espacial Española (AEE), para hacer un seguimiento detallado de la evolución de la tormenta geomagnética por toda Europa y prevenir cualquier situación potencialmente crítica.

¿Como afectará en España?

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades prevén que "todo apunta a que los efectos en nuestro país serán limitados y de corta duración". Recuerdan también, que este fenómeno no es maligno para la población ni para el funcionamiento de los sistemas tecnológicos nacionales, ya que España no se encuentra entre los países con mayor exposición directa al actual episodio extremo de clima espacial. "Nuestra ubicación en latitudes medias, alejadas de las regiones polares, reduce significativamente la intensidad de los efectos previstos sobre el territorio nacional", señalaban las fuentes.

El Ministerio, en consecuencia de la tormenta geomagnética, explica que no se esperan daños significativos ni paradas en las infraestructuras críticas españolas y que simplemente podremos notarlo en pequeños fallos en los sistemas de navegación. "En términos generales, los impactos en España serán leves. Podrían registrarse interferencias puntuales en sistemas de navegación por satélite, con ligeras pérdidas de precisión en aplicaciones basadas en GPS y GNSS". Además, podrían haber fallos en las comunicaciones por radio de onda corta o alta frecuencia , mientras que las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM no se verán afectadas.

"A pesar de tratarse de la tormenta solar más intensa de los últimos años y, aunque es necesario mantener la vigilancia ante su evolución, los efectos en nuestro país serán limitados y de corta duración, sin consecuencias graves para la población ni para el funcionamiento de los sistemas tecnológicos nacionales", han declarado", declaraban finalmente.

Reduce su intensidad

La Agencia Espacial Europea (ESA), en colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, comunica la bajada de la tormenta de nivel G4 a nivel G3. Bajada entendida en el sistema de alerta establecido por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA y que abarca desde el G1 (menor) hasta el G5 (extrema). Sin embargo, determinan que aún son posibles las condiciones G4 y que la tormenta geomagnética se podría mantener elevada hasta este viernes.

