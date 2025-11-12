Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mercedes Martín avisa de los efectos de la borrasca Claudia: "Más de 120 l/m² y vientos huracanados"

Mañana jueves la borrasca seguirá su curso y afectará a gran parte de España con lluvias, tormentas y fuerte viento.

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín
Publicado:

La AEMET alerta por el paso de la borrasca Claudia, que está dejando viento, lluvia y numerosas incidencias en buena parte del país. En Galicia y Canarias, donde los avisos siguen activos, se han registrado las rachas más intensas y las mayores acumulaciones de lluvia de la jornada.

En el Parque Nacional de Picos de Europa, la estación de Cabaña Verónica (Cantabria) ha alcanzado los 139 km/h, y en Vega de Urriellu (Asturias) el viento ha llegado a 137 km/h. En otras zonas de montaña del norte peninsular también se han superado los 100 km/h, provocando caídas de árboles, cortes eléctricos y cierres puntuales de carreteras.

Las lluvias más abundantes se han concentrado en Galicia y Canarias. En Mazaricos (A Coruña) se han acumulado 117 l/m², en Vimianzo, más de 100, y en La Palma, el Roque de los Muchachos, ha recogido 98 l/m², con riesgo de crecida de barrancos y desprendimientos. Por precaución, el Gobierno de Canarias ha suspendido las clases presenciales este jueves.

Mapa de avisos para este jueves
Mapa de avisos para este jueves | Antena 3 Noticias

Para las próximas horas, la AEMET mantiene los avisos por viento, lluvia y temporal costero en gran parte del país. Las rachas más fuertes podrían alcanzar los 110 km/h en el litoral cantábrico y los 80 km/h en zonas de montaña del norte, el oeste y Canarias. En el mar, se esperan olas de hasta 4 metros en Galicia y en el archipiélago canario. Además, podrían acumularse hasta 60 l/m² en 12 horas en la Península y 100 l/m² en Canarias, donde los chubascos podrán ser torrenciales en una hora.

Mapa de temperaturas máximas para este jueves
Mapa de temperaturas máximas para este jueves | Antena 3 Noticias

Aunque el temporal se ha hecho notar en el norte, el sur y Canarias seguirán con temperaturas suaves o incluso altas para la fecha. Las máximas llegarán a 32 °C en el sur de Andalucía, 27 °C en Fuerteventura y 26 °C en Tenerife y Mallorca. En el resto del país, los valores se situarán entre 18 °C y 24 °C, con un descenso térmico más acusado en el interior norte, donde la masa de aire atlántica dejará un ambiente más fresco y húmedo tras el paso de el frente.

