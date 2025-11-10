Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Brasero avisa de la llegada de la borrasca Claudia: "Va a dejar lluvias y fuertes rachas de viento"

Claudia es el nombre de la borrasca que este jueves afectará a Canarias y al oeste peninsular con viento y lluvias fuertes. Pero también esta semana tendremos en toda España temperaturas más altas: vuelven las tardes cálidas.

La previsión de Roberto Brasero

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero
Publicado:

Ya tenemos en camino una nueva borrasca que ha sido catalogada como de alto impacto y, por lo tanto, con derecho a nombre: será la borrasca Claudia, que es el nombre que le corresponde en el listado de este año. Mañana afectará a Galicia, pasado ya la notarán en las islas occidentales de Canarias y el jueves la tendremos dejando lluvias y fuertes rachas de viento en todo el archipiélago canario y el oeste peninsular.

La AEMET ha sacado hoy una nota informativa centrada en las consecuencias que este temporal de lluvia y viento puede tener en las Islas Canarias, sobre todo en las vertientes suroccidentales de las islas, donde se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales. Las precipitaciones irán acompañadas de fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado, lo que también podría dar lugar a temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos.

En la península notarán a Claudia mañana por la tarde en el oeste de Galicia, con lluvias que pueden ser abundantes en A Coruña y temporal costero con avisos de nivel naranja en el litoral gallego, y en la Cordillera Cantábrica, donde los avisos son de nivel amarillo por fuertes rachas de viento.

El miércoles, Claudia seguiría afectando a las mismas zonas (Galicia con lluvias y el Cantábrico con viento) y el jueves sí podría llegar el viento intenso y las lluvias a otras zonas del oeste peninsular. El resto de España se quedará al margen de esta borrasca, aunque notarán otra de sus consecuencias: el viento será de sur y eso hará que suban las temperaturas hasta valores impropios de estas fechas.

Vuelven las tardes cálidas

Este martes ya decimos que será un día de viento en Galicia y en la Cordillera Cantábrica, y en el caso de Galicia además con temporal costero, y las lluvias se quedarán solo en Galicia, aunque abundantes en el oeste de la región. Cielos nubosos en el resto del cuadrante noroeste de la península y más soleado hacia el sur y el este, aunque llegarán algunas nubes, pero serán de tipo alto. Sin consecuencias.

Las temperaturas mañana suben desde primera hora y, aunque el amanecer seguirá siendo frío, lo será un poco menos que hoy. Luego, por la tarde, las máximas serán también más elevadas que las de ayer en la mayor parte de España: llegaremos a 25º en Granada, 24º en Sevilla, 23º en Murcia, 22º en Málaga… y 21º en Bilbao o Santander. La máxima más baja prevista para mañana son 16º en Burgos, Palencia, Segovia, Guadalajara… y Madrid.

Sin embargo, el miércoles se espera llegar a 23º en la capital de España, 24º en San Sebastián, hasta 26º podrán llegar en Toledo o hasta los 29º en Sevilla. El calor que precede a la llegada de la borrasca Claudia.

