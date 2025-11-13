Las lluvias de 'Claudia' llegan a la península para quedarse: la previsión detallada de César Gonzalo

La borrasca Claudia va a seguir dando que hablar durante toda la semana e incluso los primeros días de la siguiente. Apenas se va a mover, seguirá en el Atlántico, así que las lluvias continuarán descargando en el oeste. Con una excepción hoy, tras una madrugada de lluviosa abandonan Canarias, donde han causado inundaciones.

Llegan a la península

Los avisos por fuertes chubascos se irán desactivando a lo largo de la tarde en Canarias. En cambio, se mantendrán en el oeste de la península. El sur de Ávila, de Salamanca y el norte de Cáceres se activa el aviso de nivel naranja por lluvias muy persistentes que podrán acumular en 12 horas hasta 80 litros/m2. El mismo nivel se activa en Huelva por intensos chubascos de hasta 30 litros/m2 en una hora. En nivel amarillo encontramos el norte de la Comunidad de Madrid, León e interior de Galicia por fuertes chubascos. Al margen se quedarán en el Cantábrico, y con presencia de calima en el Mediterráneo. En el resto las precipitaciones desde el oeste se irán extendiendo al resto.

‘Surada’

Es Decir: viento fuerte del sur. Que precisamente obliga a activar los avisos por fuertes rachas de viento, en el oeste del país. Destacan los de nivel naranja que aparecen en el interior de Cantabria y de Asturias, donde se prevén rachas de más de 110 km/h. Como consecuencia las temperaturas máximas seguirán sin cambiar en el Cantábrico, con valores de hasta 24ºC en Santander, Oviedo y Bilbao. En el resto bajan, de forma acusada en el centro.

Largo frente

Llegan para quedarse decíamos arriba. Por un lado, porque ‘Claudia’ apenas se va a mover y además porque el frente que hoy llega se va a quedar estacionario en el oeste. Por tanto, mañana seguiremos con un día lluvioso en el interior. Durante el sábado seguirán descargando y además podrán ser fuertes. Ya de cara al domingo perderán fuerza, aunque seguirán descargando en el oeste. Así terminaremos la semana, pendientes del temporal atlántico de ‘Claudia’ que apenas llegará al Mediterráneo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.