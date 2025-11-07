Roberto Brasero advierte de un fin de semana de contrastes: del viento y la lluvia al frío y el sol

El paso de un frente este viernes nos está dejando una jornada de abundantes lluvias en Galicia por la mañana y de tormentas por la tarde en el oeste y centro peninsular. Con fuerza y persistencia están descargando en el Sistema Central y seguirán avanzando durante la tarde-noche por la zona centro en dirección al noreste peninsular y al archipiélago balear.

Hay que decir que en noviembre no son muy habituales las tormentas como las que hemos tenido esta semana y estamos teniendo también hoy, con rayos y sus truenos. Más habituales a la fecha sí son ya estas temperaturas que empezamos a tener: más frescas, más otoñales, y así lo serán también durante el fin de semana, aunque veremos más ratos de sol.

Avisos de nivel naranja en Baleares

Mañana sábado, el frente seguirá desplazándose hacia el este de la península y alcanzará el área mediterránea. Dejará precipitaciones abundantes en el Cantábrico oriental, norte de Navarra y Aragón, La Rioja, Cataluña, Castellón y, sobre todo, en Baleares.

En el archipiélago balear, de hecho, estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo en la isla de Mallorca, donde en algunas zonas podrán superarse 150 l/m² en 12 horas, lo que implica que se active un aviso de nivel naranja en el norte de Mallorca, así como en la isla de Menorca, donde podrían llegar a 100 l/m² en 12 horas. Además, habrá rachas de viento muy fuertes en todas estas zonas: Baleares, Aragón, Cataluña y, sobre todo, en Castellón, donde hay un aviso también de nivel naranja por rachas que puedan alcanzar los 100 km/h.

Mientras tanto, irán abriéndose claros en el oeste peninsular, con un tiempo más tranquilo, y tras algunas nubes por la mañana y posibles nieblas matinales, deberíamos ver más el sol según avance el día en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura e incluso Castilla y León y Galicia. Las temperaturas serán algo más bajas. Habrá algunas heladas en zonas de montaña de la mitad oeste, y ciudades como Ávila o León amanecerán con unas temperaturas entre los 0° y los 2°. En ciudades del sur, como Murcia, Cádiz o Alicante, a media tarde se superarán los 23°. En el resto, temperaturas propias de esta época del año.

Más sol para el domingo

El domingo, más frío para empezar el día pero también más sol durante el día. Todavía podrán darse algunos chubascos en Baleares a primeras horas, y por la tarde un nuevo frente entrará con nuevas lluvias en Galicia y zonas próximas. Pero, en general, predominarán los cielos poco nubosos en el resto de España, que es la mayoría. Con los cielos más despejados, se podrán formar bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas de meseta y valles de grandes ríos, y bajarán las temperaturas nocturnas, algo que notaremos también el domingo por la mañana: quien madrugue se encontrará con heladas en las montañas de la mitad norte peninsular, pero también en pueblos de la meseta Norte.

Luego, por la tarde, las máximas subirán en Baleares, tercio norte y entornos de montaña peninsulares, y bajarán ligeramente en litorales del sureste, con pocos cambios en el resto de España. Cálidas seguirán en Canarias, con máximas de 25°, pero ya no los 33° del fin de semana pasado. En resumen, un fin de semana también muy otoñal, pero con varias caras del otoño: mañana, la del viento y la de las lluvias fuertes en el Mediterráneo que afectarán a las Baleares; el domingo, la de un otoño fresco por la mañana, pero también después muy soleado.

