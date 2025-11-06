Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Temporal

El frío llega de golpe con un temporal que se va y otro que llega, con nieve en los Pirineos: La advertencia de César Gonzalo

Avisos por fuertes tormentas en Cataluña y Baleares. El frente tormentoso que ayer recorrió el país, podrá dejar aquí fuertes chubascos. En Galicia el oleaje vulve ser intenso y llegan más lluvias de la mano de un nuevo frente. En el resto predominarán los grandes claros en una tarde que será fría, la más fría de lo que llevamos de otoño.

César Gonzalo

La previsión de César Gonzalo para el temporal en el Mediterráneo, frío, nieve y más lluvias.

César Gonzalo
Publicado:

Empezamos hablando de las temperaturas. Se desploman en este jornada, con una importante bajada en Canarias y en la Península. Será la primera tarde fría, de esta temporada otoñal. Todo gracias al frente tormentoso que ayer llegó, y que hoy seguirá dejando fuertes lluvias en Cataluña.

Precaución en el nordeste

Como poco hasta las 14:00 horas se mantendrán activos los avisos de nivel naranja, por intensas tormentas, rachas de viento y granizadas, en Cataluña y Mallorca. Donde se pueden acumular hasta 40 litros/m2 en una hora. El nivel amarillo se mantiene vigente en el resto de Baleares. Tendremos un día en el que el viento se dejará notar con algunas rachas fuertes. Además, dejará los cielos nubosos anclados en la cara norte de los sistemas montañosos del interior, donde se puedan dar algunas precipitaciones débiles. Que en el caso de los pirineos serán de nieve a partir de unos 1.900 metros. En zonas llanas, de meseta y en el sur predominarán los grande claros. También en Canarias se esperan algunas lluvias débiles en el norte de las islas. Mientras tanto un nuevo frente volverá a dejar lluvias en Galicia y además fuerte oleaje que podrá superar los 6 metros de altura.

Desplome térmico

Primera tarde fría de la temporada con máximas de sólo 11ºC en Soria, 12º en Cuenca, 13º en Lugo. No pasarán de los 14ºC en Madrid y Teruel. El ambiente suave se mantendrá con 20ºC en Cantabria y País Vasco. Alcanzarán en Andalucía y Palma unos 22ºC. Las más altas se esperan en Canarias y Murcia.

Más lluvias

Mañana viernes de nuevo desde el oeste se irán extendiendo lasprecipitaciones, hasta llegar al final del día al centro. De nuevo vendrán acompañadas de algunas tormentas y posibles granizadas. No llegarán al Mediterráneo en un día de cielos despejaos. Será el sábado cuando este nuevo frente, llegue a formar una borrasca en el Mediterráneo. Con lluvias que de nuevo podrán ser fuertes en Cataluña y el archipiélago balear. Durante el domingo este carrusel de borrascas nos da una tregua, tendremos tiempo estable, salvo en Galicia donde seguirán los paraguas abiertos. Las temperaturas serán tan bajas como las de hoy, así que la nieve seguirá apareciendo en Pirineos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

