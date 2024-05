La Previsión El Tiempo | Roberto Brasero: "El sol se abre paso"

Las tormentas parecen tomarse un descanso. Mientras, las temperaturas van a empezar a subir de manera generalizada, lo que hará que llegue el calor poco a poco, pero no será un "calorazo".

Menos lluvias y tormentas

Todavía este miércoles por la mañana tendremos nubes en Cantabria y País vasco, con lloviznas que deberían cesar pronto. También podrían quedar algunos chubascos a primeras horas en el área de Pirineos y en el este de Baleares, donde de madrugada incluso pueden ser fuertes. Pero por la tarde este riesgo de tormentas ya habrá desparecido y también las nieblas o nubes bajas con las que puede comenzar el día en otras zonas de Cataluña, el Cantábrico, norte de Galicia, Melilla y el Estrecho.

Veremos cielos más azules según avance el día en la mayor parte de España y así vamos a seguir hasta el sábado, día para el que ahora mismo hay mucha incertidumbre, pero no podemos descartar que vuelvan las tormentas por la tarde al cuadrante noroeste, Ibérica y Pirineos, pero ya digo que el escenario para el fin de semana aún está por definir. Ya iremos contando.

Suben las temperaturas

De momento lo más destacable, y lo más claro, es el ascenso de las temperaturas. Aunque también es verdad que podrían subir un poco menos de lo que decíamos ayer: una rebaja de apenas un grado en las últimas previsiones, pero suficiente para quedarse este próximo viernes en 29º en algunas capitales en lugar de llegar a 30º.

Este miércoles notaremos ya un ascenso en las temperaturas de primera hora y tan solo quedarán heladas en Pirineos, que además serán débiles, y en el resto de la península y sobre todo en la mitad sur, la mañana ya no será tan fresca. Luego por la tarde subida de las máximas será generalizada, salvo en el sureste donde hoy no cambian. Llegaremos el miércoles a 30 grados en zonas de Canarias y los valles del Guadiana y el Guadalquivir.

No será un "calorazo" de mayo

El jueves y viernes seguirán subiendo, pero luego para el fin de semana estamos pendientes de esa bolsa de aire frío que podría descolgarse sobre la península —de ahí viene la incertidumbre en las tormentas— y su posible repercusión en las temperaturas.

Parece que el fin de semana ya no subirán más y que incluso podrían bajar de nuevo la semana que viene. Por lo tanto y aunque sí vas a notar más calor en los próximo días, parece que no estamos ante uno de esos episodios de calor intenso (no serán tan altas) ni prolongado (podrían bajar de nuevo la semana que viene).

Y desde luego no como otros meses de mayo muy recientes, el de hace 2 años sin ir más lejos, cuanto vivimos los días de mayo más calurosos en el conjunto de España desde 1950, que fueron los días 20 y 21 de mayo de 2022, cuando en Andújar (Jaén) se alcanzaron los 42,3ºC. Para este viernes que viene estamos hablando de 33ºC.

