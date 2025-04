La previsión de Roberto Brasero para semana santa: "Entra una masa de aire polar con chubascos y nevadas"

La borrasca Olivier ya ha abandonado Canarias y se ha situado frente a la costa de Portugal, donde seguirá girando hoy y mañana, impulsando nubes y tormentas a gran parte de la península. Ya las hemos tenido hoy viernes y van a seguir en Andalucía, Extremadura, Madrid, oeste de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, y llegarán al sur de Galicia.

Todavía el litoral cantábrico mantenía esta mañana un aspecto de verano, con viento sur y 27º registrados en el Aeropuerto de Santander y 26º en Cabrales, Asturias. Bajarán un poco las temperaturas mañana y más aún la semana que viene, que volverán a ser más parecidas a las del mes de marzo. Y es que el tiempo se torna muy primaveral, en el sentido de variable, inestable, en el que convivirán las lluvias y los ratos de sol el mismo día en muchos sitios. En el que los cofrades y hermandades van a tener que estar mirando al cielo y al radar de la web de AEMET para saber si sale su procesión. Muchas podrán salir sin problemas, algunas lo tendrán complicado.

Sábado 12 de abril

El sábado tendremos aún a la borrasca Olivier influyendo en el tiempo de toda la península, con chubascos y tormentas generalizados, incluso más y más intensos que los de hoy. Por la mañana los podríamos tener descargando con fuerza en zonas de Málaga y Granada, incluso interior de Almería y Región de Murcia. Y luego se irán reactivando de oeste a este, y se espera que llueva en toda España, salvo en Cataluña, Baleares y Canarias, donde son poco probables.

AEMET señala el Estrecho y Alborán, el oeste del Sistema Central y zonas de Extremadura y Castilla y León como zonas donde serán persistentes las precipitaciones, y pone avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para el día de mañana, así como en la ribera del Ebro en La Rioja y Navarra y en el Pirineo oscense. El viento en el Estrecho rolará a poniente y perderá fuerza. Las temperaturas subirán en el área mediterránea y bajarán en el resto de España.

Domingo de ramos

Este día ya no tendríamos la borrasca como tal, pero sí se quedará un tiempo variable e inestable. Lo más probable es que la mañana sea más tranquila e incluso soleada en muchas zonas, pero que de cara a la tarde vayan creciendo nubes de evolución que acaben dejando chubascos en la mayor parte de la península, algunos intensos y acompañados por tormenta, que pueden ser localmente fuertes en el cuadrante noreste peninsular. En Canarias, lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas, yendo a menos y despejado en el sur de las islas. Temperaturas sin grandes cambios.

Lunes santo

Podría ser un día de transición, con lluvias por la mañana en el norte de Aragón y en Cataluña, y por la tarde en Galicia. Como novedad en el pronóstico, aparece hoy la posibilidad de tormentas por la tarde en el área mediterránea, más probables hacia la Comunidad Valenciana.

Cielos cubiertos en el Cantábrico y nubes y claros con baja probabilidad de precipitaciones en el resto de España, sobre todo en Extremadura y Andalucía, donde debería ser un lunes soleado. Temperaturas en descenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en litorales mediterráneos y Canarias, donde no se esperan cambios significativos.

Martes y miércoles santo

Estos días son los que podría ir entrando esa masa de aire polar desde el norte de Europa hacia el norte de la península, con chubascos, nevadas en las montañas y un descenso notable de las temperaturas. Ese aire frío acompañaría a un frente que durante el martes recorrerá toda la península de oeste a este, por lo que de nuevo se esperan lluvias generalizadas que, debido a la bajada de temperaturas y, por lo tanto, de la cota de nieve, traerán también nevadas a las montañas del centro y norte peninsular. Pero el martes también es probable que vuelva a llover en el sur y en el este. En Canarias no.

El miércoles la inestabilidad sigue en el norte, con nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos por debajo de los 1.500 metros y posibles lluvias en el resto de la mitad norte y zona centro, pero ya no tanto en la mitad sur. Serán, en cualquier caso, días revueltos, frescos en el norte y no muy calurosos en el sur.

Jueves y viernes santo

Hay mucha incertidumbre para estos días. A día de hoy, cobra fuerza un escenario con algunas lluvias aún el Jueves Santo en el Cantábrico, pero no en el resto de España, donde el Jueves Santo no debería llover. Y el Viernes Santo en general tampoco, salvo en el noroeste y, sobre todo, en Galicia, por donde podría entrar otro frente. Sobre esto hay incertidumbre por si ese frente se adelanta sobre lo ahora previsto y pueda llover en más zonas el Viernes Santo, pero en principio, a día de hoy, los modelos lo pintan para el noroeste nada más.

Y en el resto, esos días señalados y de tantas procesiones, no debería llover. Y si el año pasado en la madrugada sevillana no salió ni un paso, este año, con este pronóstico, deberían poder salir todos. Esto es lo que dice AEMET en su nota informativa: "El jueves tiende a estabilizarse la situación con el dominio de las altas presiones, remitiendo la precipitación y aumentando las temperaturas. A partir del viernes, la incertidumbre aumenta en gran medida y aparecen varios escenarios posibles. Algunos apuntan a que continuaría la estabilidad atmosférica, pero otros ven la formación de una borrasca en el entorno del mar Cantábrico. Incluso aunque dicha borrasca llegara a formarse, existe una alta incertidumbre respecto a su posición, por lo que no es posible determinar a día de hoy si afectará o no a la Península". Pues eso, parece que el jueves se salva y, para el viernes y el fin de semana... ya iremos viendo.

