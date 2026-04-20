La previsión del tiempo de Mercedes Martín para la Feria de Abril: "Hasta 35ºC el martes"

Sevilla encenderá esta noche la portada de la Feria bajo un cielo que ya huele a verano. El Real de Los Remedios abre sus puertas este lunes con calor, calima y una estabilidad atmosférica que, al menos en la primera mitad de la semana, dejará fuera de escena a la lluvia. No será una feria de tormentas ni de paraguas. Será, más bien, una feria de calima y calor intenso.

Hoy lunes, día del alumbrado, se esperan máximas en torno a los 32 grados, con cielos poco nubosos. Un arranque cómodo para la fiesta, aunque ya con esa sensación de bochorno que marcará el tono de toda la semana.

El martes será la jornada más veraniega. Los termómetros podrían alcanzar los 35 grados en Sevilla, lo que situará a la ciudad muy por encima de los valores habituales para estas fechas. Pero el calor no estará solo: la entrada de aire más húmedo desde el golfo de Cádiz favorecerá un cambio de viento, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h en la capital. Será el día más ventoso de la semana y también el más sofocante en el recinto ferial durante las horas centrales y de la tarde.

Del calor a un final más incierto

A partir del miércoles, el calor aflojará ligeramente. Las máximas podrían bajar hacia los 29 grados antes de repuntar de nuevo el jueves. La primera mitad de la Feria se prevé estable, seca y marcada por la calima.

Será en el tramo final cuando el tiempo cambie. Entre el viernes y el sábado aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de precipitaciones. Por ahora no se esperan lluvias importantes, sino chubascos débiles y dispersos, todavía sometidos a cierta incertidumbre. Aun así, ese cambio bastará para introducir más humedad y menos estabilidad en los últimos días de fiesta.

La calima será el hilo conductor de toda la semana. No siempre se ve, pero se percibe: en la luz, en el aire y, sobre todo, en quienes padecen alergias. A la presencia de polvo en suspensión se sumarán niveles elevados de polen, una combinación que, junto al calor y la humedad, puede intensificar la sensación de bochorno.

Muy cálida, aunque sin alcanzar el extremo de 2023

Si se mira el histórico, el contraste es evidente. La temperatura media de estas fechas en Sevilla ronda los 23 grados de máxima, muy lejos de los valores que se esperan estos días. Incluso la media diaria apenas supera los 18 grados. Esta Feria volverá a situarse varios grados por encima de lo habitual, en línea con una tendencia cada vez más frecuente en los últimos años.

La Feria de 2026 no será una anomalía aislada. En 2023, el calor alcanzó niveles excepcionales, con un récord de 36,9 grados, el valor más alto registrado en abril en Sevilla. Un año después, en 2024, el tiempo fue más primaveral. En 2025, ya en mayo, la lluvia amenazó las primeras horas de la fiesta. La edición de este año se sitúa en un punto intermedio: claramente cálida, por encima de la media, pero sin alcanzar aquel extremo; seca en su inicio, aunque con un final de semana más abierto al cambio.

En conjunto, esta semana tendrá dos mitades bien diferenciadas. La primera, dominada por el calor, la calima y los cielos poco nubosos. La segunda, más variable, con más nubes y con la posibilidad de lluvias débiles asomando en el horizonte. Entre una y otra, el martes se perfila como la jornada más singular: la más cálida, la más ventosa y, probablemente, la más sofocante.

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