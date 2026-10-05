Mercedes Martín: "La DANA mantendrá las lluvias y tormentas en España hasta el miércoles"

España inicia la semana todavía bajo la influencia de la inestabilidad atmosférica. Una DANA, formada durante el domingo al oeste de Portugal, favorecerá este lunes la aparición de lluvias, chubascos y tormentas en amplias zonas de la Península, después de un fin de semana marcado por precipitaciones torrenciales en distintos puntos del país.

El episodio ha sido especialmente intenso en Cataluña. Desde la medianoche del viernes al sábado y hasta las 21.00 horas del domingo se superaron los 200 litros por metro cuadrado en algunas localidades, según AEMET. En Vilassar de Dalt, Barcelona, se acumularon 226 l/m², mientras que la estación de Drassanes, en la capital catalana, registró 202 l/m².

La intensidad de las precipitaciones fue extraordinaria en algunos momentos. Solo en seis horas, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, Vilassar de Dalt recogió 176 l/m².

Las lluvias torrenciales también aparecieron lejos del Mediterráneo. El domingo, un fuerte chubasco descargó sobre Barcarrota, en Badajoz, donde se acumularon 70 l/m² en apenas una hora.

Un Mediterráneo excepcionalmente cálido

Uno de los factores que ha contribuido a potenciar las tormentas ha sido la elevada temperatura del Mediterráneo.

A finales de septiembre, las aguas del mar Balear superaban los 26 ºC, un valor más propio de finales de agosto y récord para esas fechas. Ese exceso de calor supone una importante fuente de energía para la atmósfera y, al mismo tiempo, favorece una mayor evaporación.

El resultado es un aire más cálido y húmedo disponible para alimentar las tormentas. Cuando a esta situación se suman vientos procedentes del mar y el relieve de las zonas prelitorales, pueden desarrollarse núcleos tormentosos capaces de descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Este episodio vuelve a poner de manifiesto la influencia que puede ejercer el calentamiento de las aguas mediterráneas sobre los fenómenos de precipitación extrema. Aun así, la intensidad concreta de cada episodio depende de la combinación de numerosos factores atmosféricos y deberá analizarse con mayor detalle.

El lunes seguirá la DANA

Este lunes continuará la influencia de la DANA situada al oeste de Portugal. Su presencia favorecerá nuevos chubascos en numerosas áreas peninsulares. Las tormentas podrán ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo, especialmente en zonas del interior y del este de Cataluña. En cambio, las precipitaciones serán menos probables en el tercio sur peninsular.

Canarias tampoco quedará completamente al margen. No se descarta algún chubasco en las islas de mayor relieve y habrá presencia de calima. Las temperaturas subirán durante la jornada y podrán superarse los 32 ºC en el valle del Guadalquivir.

El martes, tormentas más generalizadas

La inestabilidad aumentará el martes. Los chubascos acompañados de tormenta se extenderán por buena parte de la Península y podrán aparecer prácticamente en cualquier zona. Los episodios más intensos se esperan en el tercio norte y en el centro peninsular, donde las precipitaciones podrán ser fuertes e incluso muy fuertes.

Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el entorno del Sistema Central estarán entre las zonas donde podrán registrarse acumulaciones importantes. Las tormentas también podrán ir acompañadas de granizo. Baleares podrá recibir algún chubasco y, en Canarias, las precipitaciones podrán aparecer de nuevo en distintas islas.

El cambio más notable llegará de la mano de las temperaturas. Descenderán en casi toda España, salvo en el área mediterránea, donde todavía podrán subir. Mientras en puntos del sur de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia las máximas rondarán los 30 ºC, en el interior de Galicia el ambiente será mucho más fresco y apenas se alcanzarán los 20 ºC.

El miércoles, lluvias abundantes en el norte

El miércoles continuará el descenso térmico, que será generalizado y especialmente acusado en el norte peninsular y Canarias.

La inestabilidad seguirá presente en buena parte del país, aunque las precipitaciones más abundantes tenderán a concentrarse en el tercio norte. En el Cantábrico, el nordeste y Baleares podrán registrarse lluvias fuertes o muy fuertes y persistentes, acompañadas nuevamente de tormentas y granizo. También aparecerán precipitaciones en otras zonas de la mitad norte, el centro y el interior oriental. Por el contrario, el oeste y el sur comenzarán a quedar progresivamente al margen.

Tiempo más estable a partir del jueves

El escenario empezará a cambiar durante el jueves. Poco a poco irá imponiéndose un tiempo más anticiclónico y estable en buena parte del país. Aún así, todavía podrán registrarse precipitaciones intensas en el extremo norte, Cataluña y Baleares.

A partir del viernes, las lluvias tenderán a disminuir y el fin de semana apunta, con la incertidumbre propia de estos plazos, a un escenario más estable. Las temperaturas seguirán siendo frescas para la época, aunque comenzarán a recuperarse progresivamente a partir del fin de semana.