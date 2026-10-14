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Mercedes Martín: "Bilbao rondará los 30ºC y Pontevedra los 28ºC antes de un cambio brusco de tiempo"

El sábado comenzará un descenso generalizado de las temperaturas y aumentará la inestabilidad; el domingo podrían registrarse lluvias intensas y persistentes en el Mediterráneo y Baleares

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Mercedes Martín: "Bilbao rondará los 30ºC y Pontevedra los 28ºC antes de un cambio brusco de tiempo" | Antena 3 Noticias

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Mercedes Martín
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Después de varios días de temperaturas anormalmente altas para mediados de octubre, el tiempo cambiará de forma significativa durante el fin de semana.

La probable formación de una DANA al norte de la Península favorecerá un aumento de la inestabilidad, especialmente en el área mediterránea. Al mismo tiempo, las altas presiones situadas en el entorno de las Islas Británicas y el mar del Norte propiciarán la entrada de una masa de aire más frío, con un descenso generalizado de las temperaturas.

El jueves, calor muy anómalo también en el norte

Antes de ese cambio, el jueves volverá a ser una jornada muy cálida para mediados de octubre. En el sur se mantendrán los valores más elevados, con máximas de hasta 33ºC en Sevilla y alrededor de 31-32ºC en otros puntos del valle del Guadalquivir y del suroeste.

Pero el calor también será muy llamativo en el norte. Bilbao rondará los 30ºC, mientras que en Galicia se esperan valores próximos a 28ºC en Pontevedra y alrededor de 26ºC en Vigo. Pamplona alcanzará unos 25ºC. El contraste con el fin de semana será notable. A partir del viernes comenzará la transición y el sábado las temperaturas bajarán de forma clara en muchas zonas.

Hasta el viernes, temperaturas primaverales

Los termómetros seguirán claramente por encima de los valores habituales para mediados de octubre durante buena parte de la semana, con registros cercanos a los 30ºC en puntos del norte y máximas superiores a ese umbral en el sur. El cambio será especialmente acusado en el norte y el interior, donde el contraste entre las máximas de mitad de semana y las del fin de semana podría ser muy marcado. Además, se espera nubosidad en el extremo norte peninsular y las primeras tormentas en el interior.

El sábado 17 comienza el episodio

Según el escenario actualmente más probable, el episodio de precipitaciones intensas comenzará este sábado. Un sistema frontal afectará al Cantábrico, mientras que en distintos puntos del interior podrán desarrollarse chubascos y tormentas. Durante la segunda mitad del día, las precipitaciones tenderán a intensificarse y a extenderse hacia Baleares y la fachada mediterránea peninsular. El sábado estará marcado también por una bajada generalizada de las temperaturas, que podrá resultar notable en el cuadrante noroeste peninsular.

El domingo 18, atención al Mediterráneo y Baleares

El domingo será, a día de hoy, la jornada con mayor potencial de precipitaciones torrenciales. Las lluvias más importantes podrían concentrarse en los litorales y prelitorales mediterráneos y en Baleares, donde podrían ser intensas y persistentes. Si este escenario termina confirmándose, los acumulados podrían ser relevantes a lo largo del episodio. También podrán producirse chubascos y tormentas en otros puntos del interior peninsular.

Nuevo descenso de las temperaturas el domingo

El domingo volverán a bajar los termómetros en buena parte de España. El descenso será especialmente acusado en la mitad oriental, precisamente una de las zonas donde se espera una mayor inestabilidad. La entrada de una masa de aire más frío permitirá que, después de varios días con temperaturas claramente superiores a lo normal, los valores vuelvan a acercarse a los habituales para estas fechas. Así, el ambiente casi veraniego de mitad de semana dará paso, en apenas unos días, a unas condiciones mucho más propias del otoño.

Las lluvias podrían extenderse a otras zonas

Aunque el Mediterráneo y Baleares acumularán más de 100 litros por metro cuadrado, las precipitaciones no se limitarán necesariamente a esas áreas. También podrán producirse chubascos y tormentas en puntos del interior, además de las lluvias asociadas al frente en el Cantábrico. La distribución final dependerá, sin embargo, de la posición de la vaguada, de la posible DANA y de los flujos en superficie.

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