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La previsión
Mercedes Martín: “Hasta 34º C esta semana antes de un desplome térmico de más de 10 grados”
El calor se mantendrá hasta el viernes, pero un frente cambiará el tiempo durante el próximo fin de semana, con lluvias en buena parte de España y un acusado descenso de las temperaturas
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La semana arranca con un tiempo bastante estable en buena parte de España, pero no terminará igual. Tras el ambiente templado de este lunes, las temperaturas subirán con fuerza entre el martes y el jueves, con valores claramente altos para mediados de octubre, antes de un cambio notable hacia el final de la semana.
El martes, hasta 34 grados en Sevilla
El martes 13 será una jornada bastante estable en casi todo el territorio peninsular, con cielos poco nubosos y muchas horas de sol.
Las lluvias tendrán poco protagonismo, aunque todavía podrán aparecer algunos chubascos en Baleares, Canarias y puntos del Cantábrico y nordeste peninsular.
El calor será la noticia. Las máximas alcanzarán 34 ºC en Sevilla, 32 ºC en Badajoz y Córdoba, 30 ºC en Huelva y Murcia y 29 ºC en Cáceres, Zaragoza, Jaén y Granada.
También serán elevados los termómetros en el centro y el norte: Madrid, Guadalajara, Logroño y Valencia rondarán los 27 ºC, mientras que Valladolid alcanzará unos 27 ºC, Zamora 28 ºC y Bilbao 24 ºC.
Noches suaves para la época
El ambiente templado también se notará durante la madrugada.
Las mínimas se situarán alrededor de 14 ºC en Madrid, 15 ºC en Zaragoza y Lleida, 17 ºC en Barcelona y Valencia y 18 ºC en Castellón y Alicante.
En el interior norte sí refrescará algo más, con unos 10 ºC en León, Burgos y Soria y 11 ºC en Valladolid y Zamora.
El contraste será todavía mayor en el sur y las costas, donde las temperaturas nocturnas se mantendrán claramente más altas.
El miércoles, más calor en el norte
Mientras en buena parte del centro y del sur habrá pocos cambios o incluso algún ligero descenso, el calor ganará terreno en Galicia y el Cantábrico, donde las máximas podrán subir varios grados respecto al martes.
Bilbao, por ejemplo, pasará de unos 24 ºC el martes a 28 ºC el miércoles, y podría alcanzar los 29 ºC el jueves. Valladolid se moverá alrededor de los 28 ºC, mientras que Zaragoza continuará cerca de los 29 ºC.
Será una situación poco habitual para mediados de octubre, con valores claramente superiores a los esperables para estas fechas en amplias zonas.
Sevilla mantiene los 34 grados
Sevilla se mantendrá alrededor de los 34 ºC tanto el martes como el miércoles y todavía rondará los 33 ºC el jueves. Córdoba y otros puntos del valle del Guadalquivir también seguirán con temperaturas muy elevadas.
Madrid mantendrá máximas cercanas a los 27 ºC durante el martes y el miércoles; Valencia rondará los 27 ºC y Soria, pese a su altitud, podrá alcanzar unos 26 ºC.
El viernes empieza el cambio
A partir del viernes aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvia, primero en el norte y, después, en otras zonas del país.
Todo apunta a la llegada de un frente que marcará un cambio de tiempo de cara al fin de semana. El viernes dejará precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, mientras que durante el sábado y el domingo la inestabilidad podrá extenderse a otros puntos de la Península. También aumentará la probabilidad de lluvia en zonas del interior y del este, entre ellas Madrid, Valladolid o Valencia.
Al mismo tiempo, entrará aire más fresco. El descenso de las temperaturas comenzará a notarse el viernes, pero será mucho más acusado durante el sábado, especialmente en el norte y el interior peninsular.
Desplome térmico el sábado
En Zaragoza, las máximas pasarán de rondar los 29 ºC durante buena parte de la semana a quedarse cerca de 20 ºC el sábado. En Valladolid, el contraste será parecido: de 27-28 ºC a unos 18 ºC.
Aún más llamativo será el caso de Soria, donde los termómetros podrían caer desde los 25-26 ºC hasta apenas 14 ºC al final de la semana.
En Bilbao, después de rozar los 29 ºC el jueves, la bajada comenzará a notarse ya el viernes. Madrid también registrará un descenso, aunque algo más moderado: de unos 27 ºC a mitad de semana a valores próximos a 20 ºC el sábado.
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