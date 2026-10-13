El otoño da una tregua con la subida de las temperaturas, pero ojo: las lluvias podrían volver el fin de semana

Hemos vuelto a abandonar al otoño, por lo menos en cuanto a las temperaturas. Tras las subidas de este largo fin de semana, vuelven a quedar muy por encima de lo habitual. Así que podemos decir que tenemos al otoño en pausa, con unos días en el que el tiempo estable nos acompañará. Así estaremos, con ambiente soleado y cálidas temperaturas para estar a medios de octubre, hasta la llegada del fin de semana.

Posible DANA

Esperamos cambios importantes en el tiempo en el tramo final de la semana. Desde el norte de Europa, en capas altas de la atmósfera, se irá descolgando una lengua de aire frío. Puede desembocar en la formación de una DANA, que además volvería a encontrarse con vientos muy húmedos en las costas del Mediterráneo. Queda mucho y este pronóstico podría cambiar, pero de ser así, las lluvias fuertes incluso torrenciales podrían regresar a partir del sábado al este del país. Iremos confirmando este pronóstico a lo largo de la semana.

Tiempo tranquilo

De momento seguimos bajo del dominio de las altas presiones. Y así seguiremos por lo menos hasta el viernes. El tiempo estable nos deja cielos despejados en el interior. La excepción la encontramos en las costas del norte, puntos del litoral catalán, incluso en el norte de Baleares. En estas tres áreas los cielos nubosos, incluso podrían llegar a dejar escapar algunas gotas.

En Canarias es donde la probabilidad de lluvias es mayor, con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Además, el viento de levante se dejará notar en el área del Estrecho, donde podría dejar un día de nubes y claros en Ceuta, Melilla y sur de Cádiz.

Otoño en pausa

Seguimos con temperaturas sorprendentemente altas para la fecha. Hoy la tarde añadirá hasta 3 ºC a los valores de ayer en el interior. Se prevén hasta 27º en Madrid, Valladolid, Ourense, Lleida, Santa Cruz de Tenerife y Palma. Rozarán los 30º en Zaragoza, Cáceres y Toledo. Los superarán con 32º en Badajoz y hasta 34º en Sevilla. Mañana el calor se intensifica en las costas del norte. Muchos se preguntan cuando llega el frío. Con las previsiones actuales en la mano, será durante el fin de semana. Especialmente se espera un domingo frío en el que en muchas ciudades del centro y norte no pasarán de los 14 ºC. Así terminaremos la semana, pero hasta entonces seguiremos con el otoño en pausa.

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