Roberto Brasero explica que ahora tendremos un "otoño primaveral", pero alerta de un "cambio brusco el sábado"

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Tres días más nos quedan de este otoño cálido antes de una brusca caída de las temperaturas para el fin de semana

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El tiempo estable que estamos teniendo nos lleva estos días a unas temperaturas más altas de las que corresponderían para esta época del año, con valores entre 5° y 10° superiores a los propios de estas fechas. En amplias zonas de España se superarán los 25° de forma generalizada; rozarán los 30° en puntos del norte peninsular, y en el sur se superarán los 32º.

Sin embargo, es probable que se produzca un cambio brusco de tiempo de cara al próximo fin de semana. Con un notable descenso térmico, que daría lugar a un ambiente plenamente otoñal. Además, con posibilidad de precipitaciones que podrían ser intensas en el área mediterránea.

Mañana suben en el norte

Seguimos con temperaturas suaves a mediodía que recuerdan a las de una primavera cálida. Y así seguiremos mañana con temperaturas más altas incluso en el norte peninsular. Y todavía también el jueves. Pero el viernes ya notarán un cambio en el norte peninsular y sobre todo será durante el fin de semana cuando ese cambio afecte a otras muchas zonas del norte y nos traiga de golpe la cara más fría del otoño. Mañana de momento todavía llegaremos a 34º en Sevilla, 33º en Badajoz o 32º en Huelva. Pero será en Galicia y el Cantábrico donde más se note por la tarde un ascenso térmico que nos llevará hasta los 31º en Ourense, 29º en Bilbao o 25º en Oviedo y Santander.

Chubascos en el sureste

Bajarán ligeramente las temperaturas este miércoles en este peninsular y sobre todo en el sureste donde, como novedad, podríamos tener mañana algunas lluvias e incluso algún chubasco fuerte en los litorales de la Región de Murcia o la provincia de Almería. No descartamos que esos chaparrones puedan alcanzar Melilla o incluso Ceuta y el Estrecho donde se dejará notar el viento de levante con algunas rachas fuertes. En Canarias, intervalos de nubes en el norte de las islas montañosas con posibilidad de alguna lluvia a primera hora y en el resto de España más sol que nubes tras las nieblas o nubes bajas que pueden tener en el comienzo del día en zonas Galicia y el Cantábrico, aunque enseguida despejará para dejarnos allí también un día de cálido otoño primaveral

Cambios bruscos en camino

De cara al próximo fin de semana el pronóstico da un vuelco: es probable que llegue una DANA procedente de latitudes altas. Esto daría lugar, por un lado, a un acusado de descenso térmico en todo el país y por otro a lluvias y chubascos que podrían ser intensos en el área mediterránea peninsular y baleares, especialmente a partir del domingo. Con las temperaturas la cosa está bastante clara y parece que nos esperan a partir del sábado unos valores incluso por debajo de los corresponden a estas fechas (por eso digo lo del "vuelco" o el "cambio brusco": del otoño primaveral al frío otoño) pero con las lluvias todavía hay incertidumbre en los pronósticos y, como suele ocurrir en estas situaciones, todavía habrá que esperar a que se aclare un poco el horizonte para poder hablar con rigor de las lluvias que podríamos tener a partir del fin de semana.

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