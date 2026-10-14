Calor propio de junio mientras un temporal se gesta en el Mediterráneo

La manga corta, incluso el pantalón corto se deja ver estos días por la calle. No es nada atrevido, sobre todo viento los valores previstos para esta jornada. Que se asemejan mucho a las temperaturas propias de inicio de junio.

Veranillo, 'verano en otoño' o 'veroño' que aún se va a prolongar un día más en todo el país, incluso hasta 2 jornadas más en el centro y en el sur. Después viene un cambio radical en el tiempo. Con la llegada del frío, y lo que más preocupa, un incipiente temporal Mediterráneo con una previsión aún incierta.

De veranillo

Las temperaturas máximas hoy serán mucho más cálidas que las de ayer en el norte. Especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Es sorprendente en un 14 de octubre ver en los termómetros 32 ºC en Ourense; 29º en Bilbao, Zamora y Zaragoza; También los 28º en Lugo y Lleida, misma temperatura prevista en que Santa Cruz de Tenerife y Palma. Las más altas del país serán los 35º de Sevilla, y los 33º de Badajoz.

Estabilidad

El anticiclón hoy se centra en Francia, desde ha provocado la aparición de nubes de tipo bajo, desembocando en nieblas en el interior de Galicia y las comunidades del Cantábrico, nubosidad que se irá marchando a lo largo del día. Por la tarde hay que estar atento en el sureste a la posibilidad de chubascos. Podrían ser intensos en Alicante, Región de Murcia, Almería incluso podrían extender a Baleares. El viento de levante soplará con fuerza en el mar de Alborán. Dejará cielos nubosos y posibles lloviznas en el sur de Cádiz, Ceuta y Melilla. En Canarias, en el norte de las islas, es donde también podrán caer algunas gotas.

Dana a la vista

Si en algo se ponen de acuerdo los modelos meteorológicos, es en la llegada de una bolsa de aire de frío en altura. Es lo que conocemos como Dana. En cambio, cada uno la ubica en un lugar diferente el domingo, que sería el día en que llegaría. Como consecuencia la distribución de las lluvias no está clara. Por eso no podemos concretar. Lo que sí podemos decir es que, en el este del país, y sobre todo en el litoral Mediterráneo podríamos tener lluvias torrenciales a partir del domingo. Además, como otra consecuencia, nos tocará olvidarnos de la ropa veraniega. Con un desplome notable de las temperaturas, que nos devolverá al otoño, con ambiente frío.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.