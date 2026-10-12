"Semana cálida", la previsión de Roberto Brasero para los próximos días

Día 12 de octubre, lunes festivo y soleado. Y hasta veraniego en algunas zonas de España desde donde nos llegan imágenes de gente bañándose: en las playas de Valencia o en río Guadalquivir. Pasaban ya de 30ºC a las 14:00 horas en Málaga y en Sevilla y a punto estaban de alcanzarlos en Murcia.

Cielos despejados y calor en la ofrenda floral de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Tan solo se mantienen avisos meteorológicos por tiempo adverso en la isla de Mallorca, donde se esperan algunos chaparrones, pero se quitarán a las 19:00 h.

El tiempo tranquilo acompaña en este día de Fiesta Nacional y ha permitido que esta mañana volasen sin problemas los aviones del Ejército del Aire y del Espacio o aterrizase sin contratiempo el paracaidista con la bandera de España. ¡Qué diferencia con el 12 de octubre de hace dos años cuando la parada militar se quedó en la mitad y las tropas terrestres! Más que un desfile, parecía que participaban en un desembarco de todo lo que llovía.

34ºC en Sevilla

Mañana será martes y 13... y 13ºC tendremos en Albacete para empezar el día. Con 10ºC amanecerá en León, Burgos y Soria: será la mínima más baja de toda España, mucho menos fría que otras noches que hemos pasado recientemente o madrugadas con heladas incluso.

Hoy no ha helado y el martes y el miércoles, tampoco. Este martes por la tarde subirán las temperaturas de manera generalizada salvo en el extremo norte y el litoral mediterráneo, donde no cambiarán respecto a las de hoy.

Pero en el resto sumamos, aunque sea ligeramente: un grado o dos más en las máximas de mañana que nos llevarán hasta los 34ºC en Sevilla, los 32ºC en Córdoba y Badajoz, 27ºC en Logroño, Madrid o Valladolid. Repetirán 30ºC en Murcia y 29ºC en Zaragoza.

El viernes, cambios

El estado de los cielos será muy similar. Tan solo se esperan algunas lluvias o lloviznas en zonas del Cantábrico, Baleares y las islas Canarias, más abundantes en La Palma. Nieblas matinales en el tercio norte, puntos del Mediterráneo y sobre todo en Galicia donde pueden persistir más horas. Y viento de levante en Cádiz y en Ceuta con rachas fuertes al final del día.

En el resto de España volverá a ser un martes soleado. Y el miércoles también, incluso pasado mañana, con un nuevo ascenso de temperatura en el norte de España, volveremos a rozar los 30ºC a la sombra en Bilbao o en San Sebastián.

Será a partir del viernes cuando vuelvan a bajar las temperaturas y sobre todo el próximo fin de semana con un nuevo cambio de tiempo que nos traerá un ambiente más propio de estas fechas con menos calor y algunas lluvias que a partir de mañana iremos precisando dónde pueden caer.