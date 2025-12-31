Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

La previsión

Mercedes Martín avisa: "Nochevieja con frío intenso y comienzo de año marcado por lluvias fuertes en Canarias"

Una nueva borrasca de gran impacto, la sexta de la temporada, Francis, dejará lluvias intensas en Canarias a partir del jueves y afectará durante el fin de semana a la mitad oeste de la Península.

La previsión del 1 de enero

Mercedes Martín avisa: "Nochevieja con frío intenso y comienzo de año marcado por lluvias fuertes en Canarias" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Mercedes Martín
Publicado:

Las temperaturas mínimas registradas hoy confirman la intensidad del episodio de frío que se mantendrá en los próximos días. El frío ha sido especialmente acusado en zonas de montaña y en el interior norte y noroeste peninsular.

En Sierra Nevada (Granada), la estación de Laguna Seca ha registrado una mínima de –9 ºC, mientras que en Pradollano se han alcanzado –8,1 ºC.

En Lleida, Martinet ha bajado hasta –7,5 ºC y Vall de Boí hasta –7,3 ºC.

En el centro peninsular, el Puerto del Pico (Ávila) ha marcado –7,3 ºC, y en Palacios de la Sierra (Burgos) se han registrado –7,2 ºC.

También se han alcanzado valores muy bajos en el Pirineo aragonés, con –6,8 ºC en Benasque (Huesca), y en el noroeste, con –6,6 ºC en Xinzo de Limia (Ourense).

En el interior, las nieblas volverán a ser persistentes y limitarán de nuevo la recuperación térmica durante el día.

En Zamora, Valladolid, Salamanca y Burgos, las temperaturas máximas no superarán los 4 ºC, dejando un ambiente frío sostenido durante toda la jornada.

Temperaturas mínimas en la Nochevieja de 2025
Temperaturas mínimas en la Nochevieja de 2025 | Antena 3 Noticias

Nochevieja helada

Frío y nieblas en amplias zonas del interior. Precaución por la formación de placas de hielo, especialmente en carreteras secundarias y zonas umbrías. Despediremos el año con heladas generalizadas y bancos de niebla, más persistentes en valles y mesetas, pero sin precipitaciones destacables. Solo se esperan chubascos ocasionales en el litoral de Cádiz, Ceuta y Melilla.

Año Nuevo

El 2026 llegará de la mano de una nueva borrasca de gran impacto, Francis, la sexta nombrada esta temporada por el Grupo Suroeste europeo. A partir del jueves 1 de enero, dejará lluvias localmente fuertes en Canarias, con acumulados significativos, especialmente en las islas occidentales.

El viernes 2, las precipitaciones alcanzarán el oeste peninsular, con lluvias abundantes que, durante el fin de semana, se extenderán progresivamente al resto del territorio. Los mayores acumulados se esperan en el tercio occidental, Pirineos, área del Alborán y Canarias, con nieve en cotas altas de las principales áreas de montaña de la mitad norte.

Con la llegada de la borrasca, las temperaturas tenderán a subir, aunque seguirán produciéndose heladas en el interior de la mitad norte y del sureste, con tendencia a perder intensidad. El viento soplará de componentes sur y oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en ambos archipiélagos y en zonas expuestas de la Península.

Tiempo para Año Nuevo 2026
Tiempo para Año Nuevo 2026 | Antena 3 Noticias

¿Reyes con lluvia?

Aún existe incertidumbre de cara al inicio de la próxima semana. Los escenarios actuales apuntan a que la borrasca podría evolucionar hacia una baja en el Mediterráneo occidental, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en la mitad sureste peninsular, que podrían ser intensas en áreas próximas al litoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión del 1 de enero

Mercedes Martín avisa: "Nochevieja con frío intenso y comienzo de año marcado por lluvias fuertes en Canarias"

César Gonzalo

Los cambios que trae el Año Nuevo, según César Gonzalo: despediremos el año con frío y nieblas

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Despediremos 2025 con frío y nieblas engelantes"

Alud Huesca
HUESCA

¿Qué es un alud de nieve como el de Huesca y cómo se produce?

Imagen de inundaciones en Murcia
Temporal

Última hora del temporal: mejora la situación en Los Alcázares y desciende el caudal de la rambla de Las Colonias

César Gonzalo
Tormentas en el este

César Gonzalo anuncia el fin del último temporal del año: las campanadas llegarán con tiempo tranquilo y frío

Se mantienen los avisos de nivel amarillo en las costas del Mediterráneo. Con lluvias que aún podrán ser fuertes durante la mañana y primeras horas de la tarde. En el resto el tiempo más estable nos dejará nieblas y cielos cubiertos durante la mañana, y grandes claros a partir del mediodía. Las temperaturas máximas bajarán en la meseta norte.

Imágenes del temporal en Málaga.
TEMPORAL

Encuentran el cuerpo de uno de los dos desaparecidos y más de 300 incidencias por el temporal en Málaga

Las lluvias obligaron a desalojos puntuales en Cártama y Alhaurín de la Torre, causaron anegaciones y pararon trenes.

Imagen de los efectivos de Infoca colaborando en las labores de limpieza de las calles en Estación de Cártama

El temporal provoca desvíos de vuelos, cortes ferroviarios, dos desaparecidos y un muerto

Imagen de un aviso rojo en un móvil

Málaga activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en la Costa del Sol y Guadalhorce

Imagen de archivo de una mujer caminando bajo la lluvia.

12 carreteras cortadas y avisos por lluvias en pleno temporal invernal

Publicidad