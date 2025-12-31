Mercedes Martín avisa: "Nochevieja con frío intenso y comienzo de año marcado por lluvias fuertes en Canarias"

Las temperaturas mínimas registradas hoy confirman la intensidad del episodio de frío que se mantendrá en los próximos días. El frío ha sido especialmente acusado en zonas de montaña y en el interior norte y noroeste peninsular.

En Sierra Nevada (Granada), la estación de Laguna Seca ha registrado una mínima de –9 ºC, mientras que en Pradollano se han alcanzado –8,1 ºC.

En Lleida, Martinet ha bajado hasta –7,5 ºC y Vall de Boí hasta –7,3 ºC.

En el centro peninsular, el Puerto del Pico (Ávila) ha marcado –7,3 ºC, y en Palacios de la Sierra (Burgos) se han registrado –7,2 ºC.

También se han alcanzado valores muy bajos en el Pirineo aragonés, con –6,8 ºC en Benasque (Huesca), y en el noroeste, con –6,6 ºC en Xinzo de Limia (Ourense).

En el interior, las nieblas volverán a ser persistentes y limitarán de nuevo la recuperación térmica durante el día.

En Zamora, Valladolid, Salamanca y Burgos, las temperaturas máximas no superarán los 4 ºC, dejando un ambiente frío sostenido durante toda la jornada.

Temperaturas mínimas en la Nochevieja de 2025 | Antena 3 Noticias

Nochevieja helada

Frío y nieblas en amplias zonas del interior. Precaución por la formación de placas de hielo, especialmente en carreteras secundarias y zonas umbrías. Despediremos el año con heladas generalizadas y bancos de niebla, más persistentes en valles y mesetas, pero sin precipitaciones destacables. Solo se esperan chubascos ocasionales en el litoral de Cádiz, Ceuta y Melilla.

Año Nuevo

El 2026 llegará de la mano de una nueva borrasca de gran impacto, Francis, la sexta nombrada esta temporada por el Grupo Suroeste europeo. A partir del jueves 1 de enero, dejará lluvias localmente fuertes en Canarias, con acumulados significativos, especialmente en las islas occidentales.

El viernes 2, las precipitaciones alcanzarán el oeste peninsular, con lluvias abundantes que, durante el fin de semana, se extenderán progresivamente al resto del territorio. Los mayores acumulados se esperan en el tercio occidental, Pirineos, área del Alborán y Canarias, con nieve en cotas altas de las principales áreas de montaña de la mitad norte.

Con la llegada de la borrasca, las temperaturas tenderán a subir, aunque seguirán produciéndose heladas en el interior de la mitad norte y del sureste, con tendencia a perder intensidad. El viento soplará de componentes sur y oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en ambos archipiélagos y en zonas expuestas de la Península.

Tiempo para Año Nuevo 2026 | Antena 3 Noticias

¿Reyes con lluvia?

Aún existe incertidumbre de cara al inicio de la próxima semana. Los escenarios actuales apuntan a que la borrasca podría evolucionar hacia una baja en el Mediterráneo occidental, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en la mitad sureste peninsular, que podrían ser intensas en áreas próximas al litoral.

