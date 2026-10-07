Llegan las últimas tormentas del temporal para dejarnos un 'puente del Pilar' de anticiclón

Hace prácticamente una semana anunciábamos el comienzo de un temporal, que dejaría lluvias torrenciales y que además se prolongaría en el tiempo. Tras 6 días, hoy vemos el final. En este miércoles nos dejará sus últimas tormentas fuertes, para después dar la bienvenida al anticiclón. Para dejarnos tiempo estable para el largo fin de semana que tenemos por delante.

Menos avisos

Se reducen las zonas donde se activan los avisos por lluvias fuertes. Los encontramos activos en Baleares, Pirineos y un día más en Cataluña. Donde aún hoy esperamos fuertes chubascos, que serán mucho menos virulentos que los de los últimos días. Con acumulaciones que podrán rebasar los 20 litros/m2 en una hora. Además, en el Cantábrico y norte de Burgos, se activan los avisos por la otra forma de llover, con precipitaciones persistentes a lo largo de la jornada. Destaca el interior de Cantabria y de Asturias donde en 12 horas podrán superar los 80 litros/m2.

Últimos chaparrones

A lo largo de este miércoles veremos como según avance el día, aumentarán las nubes con chubascos, esporádicos y menos intensos que los de los últimos días en Castilla y Léon, norte de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, sierras del este de Andalucía, interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia y en el norte de Canarias. El día será mucho más tranquilo que ayer en el sur de Galicia, Extremadura, resto de la Comunidad de Madrid, el oeste de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Viento del norte

Irá ganando fuerza en el norte del Península y por la tarde también se dejará notar en el centro. Además, hará que el oleaje aumente en las costas de Cantabria, y del País Vasco. Asimismo, es el responsable de la bajada de las temperaturas para los próximos días. Hoy no pasarán de los 18º en Burgos y Ávila; Rondarán los 20º en capitales del centro; Se quedarán con 23º en Bilbao, Pamplona y Logroño; En ambos archipiélagos se mantendrán en unos 27º en sus principales ciudades, al igual que en Ceuta y Melilla. Las más altas se darán en Alicante y Murcia con 30º previstos.

Vuelta del anticiclón

Mañana aún tendremos lluvias en las comunidades del Cantábrico, y aún podrá darse algún chaparrón en el este de Cataluña y Baleares. En el resto ya no se esperan. En un día que arrancará con un frío amanecer. Después el tiempo estable, regresa de las manos de las altas presiones para dejarnos un fin de semana con cielos poco nubosos y temperaturas menos otoñales. Así llegaremos al día del Pilar, en el que la estabilidad se mantendrá.