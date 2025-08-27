Roberto Brasero avisa: "Mar de fondo, viento y tormentas"

Esas olas que llegan de lejos pueden ser más peligrosas porque no aprecias el peligro. Es lo que se llama mar de fondo, como el que tenemos en Cádiz, Galicia y el Cantábrico. Y en el noreste lo que tenemos son tormentas fuertes.

Bajan las temperaturas

El calor nos va a dar un pequeño respiro, ya que bajan las temperaturas esta próxima madrugada y también lo harán durante el día de mañana jueves y en la madrugada del viernes. Incluso podríamos hablar de temperaturas por debajo de las propias para estas fechas. El sábado volverán a subir y será un día más caluroso que el de hoy y el de mañana, pero no tanto como el calor que hemos tenido en la mayor parte de este mes de agosto.

De momento mañana jueves tendremos un descenso generalizado de las mínimas y de las máximas, fácilmente cinco o seis grados menos que hoy, salvo en la región de Murcia y Comunidad Valenciana donde todavía mañana subirán las temperaturas algo más. Un dato revelador: la única provincia de España donde mañana siguen vigentes avisos por calor es la de Alicante, con aviso de nivel amarillo, mientras que en el resto de España mañana jueves ya no tenemos ningún aviso por calor.

Más tormentas

Lo que sí tendremos serán avisos por tormentas, esas que ya están descargando este miércoles en zonas de Aragón, sobre todo, que es donde están siendo más fuertes o incluso puntos de La Rioja y mañana atención en Cataluña y Baleares. Ahí es donde también puede ser intensas y con granizo grande y de hecho es donde se han activado avisos de nivel naranja por la posibilidad de que acumulen hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora zonas de Mallorca, Menorca, Girona y Barcelona, además del interior de Castellón, donde las tormentas también nos pueden seguir dejando granizadas.

Seguirá las nubes en Galicia y en el cantábrico aunque las precipitaciones serán débiles, mucha menos lluvia de la que se necesita en la zona de los incendios que siguen activos. La buena noticia es que vamos a tener un ambiente algo más fresco y temperaturas más bajas en Galicia, Asturias, León y Zamora. La mala es que el viento seguirá dejando rachas fuertes superiores a los 45 km/h en estas zonas lo que complicará la labores de extinción.

Oleaje por viento y por mar de fondo

El viento en el sur de Andalucía será de poniente y con rachas fuertes y por eso también tenemos la previsión de oleaje mañana en las costas de Málaga, Granada, Almería, con avisos costeros de nivel amarillo. Es un oleaje distinto al del mar de fondo que estamos teniendo estos días en el Cantábrico o en Cádiz. Con mar de fondo nos referimos a esas olas que vienen desde más lejos, generadas por una borrasca que se encuentra a muchos kilómetros de distancia de lugar donde rompe la ola.

En estos días está siendo la potente borrasca derivada del huracán Erin la que ha estado circulando hacia el Reino Unido y desde donde nos ha llegado todo ese oleaje que todavía mañana jueves seguirá alcanzado costas del Cantábrico y en menor medida ya las de Cádiz. A cambio tendremos más oleaje en el mediterráneo andaluz, pero esta vez por mar de viento, un Viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) que puede generar olas de 2 a 3 metros en costas de Málaga, Granada y el poniente almeriense.

