DESCENSO TÉRMICO

César Gonzalo anuncia el primer paso atrás del calor, en un día de fuertes tormentas en el este

Se activa el aviso de nivel naranja en Aragón y el interior de Cataluña por fuertes tormentas y granizadas. Se podrán extender a Castilla y León, Navarra, La Rioja y, con menor fuerza, en el resto de sierras del este. Las lluvias seguirán en el norte de Canarias, Galicia y Comunidades del Cantábrico, en un día en el que las temperaturas máximas bajan.

César Gonzalo

Primer paso atrás del calor en un día de fuertes tormentas en el este | antena3.com

César Gonzalo
Publicado:

Llegan los primeros síntomas del fin de verano. En este miércoles aumenta la inestabilidad con fuertes tormentas en el nordeste y, además, las temperaturas empiezan a bajar. Si hoy el calor da un paso atrás, mañana encontraremos una nueva bajada con ambiente relativamente fresco en el centro y mitad norte.

Tormentas en el este

Los avisos se concentran en el nordeste. Cuando el reloj roza las 11 horas de la mañana. Se activa el nivel naranja por fuertes lluvias, tormentas y granizadas en Aragón, la provincia de Lleida y el interior de Castellón. Lugares que podrán ver como se acumulan más de 30 a 40 litros/m2 en tan solo una hora. En nivel amarillo encontramos Navarra, La Rioja, Soria y Guadalajara, donde también hay que tener en cuenta la probabilidad de lluvias intensas. Durante la tarde las tormentas también podrán aparecer, con más debilidad en sierras de Cuenca, Albacete, el interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia. No se pueden descartar en el sur de Segovia y norte de la Comunidad de Madrid. Los cielos nubosos y las precipitaciones débiles se mantienen en el norte de Canarias, Comunidades del Cantábrico y, acompañadas de fuerte oleaje, en Galicia.

El calor da un paso atrás

Únicamente resiste en Mallorca y Málaga con aviso de nivel amarillo por máximas de más de 36ºC. En el resto las temperaturas empiezan a bajar, y lo harán de forma acusada en el oeste y valle del Ebro. Tarde por dejado de los 30º en Castilla y León. Se quedarán con unos suaves 32ºC en Badajoz y Teruel. A orillas del Mediterráneo rondarán los 30ºC, en Murcia capital alcanzarán los 37ºC.

A pesar del descenso térmico, el riesgo por incendios forestales se mantiene en nivel extremo en el oeste del país. Además, el viento cobrará fuerza durante la tarde en las zonas más castigadas por las llamas.

El otoño asoma

Mañana jueves sentiremos una segunda bajada de las temperaturas. Con valores que quedarán por debajo de los 30ºC en el centro y que apenas llegarán a rebasar los 25ºC en la mitad norte. En el sur las máximas rondarán los 35º. Ambiente más fresco acompañado de tormentas que se extienden en Baleares y que repetirán en el nordeste. Los cielos nubosos se mantendrán en el extremo norte, en el resto predominarán los grandes claros. Durante el fin de semana, el calor y el tiempo estable regresarán.

