Datos ofrecidos por AEMET

Bajada de las temperaturas

Jueves con temperaturas de otoño y más tormentas en el nordeste, la previsión del tiempo de César Gonzalo

El calor resiste en Murcia y Alicante con máximas de 38ºC. En el resto las temperaturas se desploman para quedar por debajo de lo habitual los últimos días de agosto. Por la tarde las tormentas pueden descargar con fuerza en el nordeste y las islas Baleares. Más cielos nubosos y lloviznas en el norte de Galicia, de Asturias, Cantabria y País Vasco.

César Gonzalo

Jueves con temperaturas de otoño y más tormentas en el nordeste | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

¡Menudo fresquito! Es una de las frases que más se ha escuchado esta mañana en la redacción. Así que este jueves se presenta con temperaturas que quedarán por debajo de lo habitual para un 28 de agosto, es decir serán propias de principio de otoño. Ambiente fresco salvo en el sureste, donde el calor se incrementará. Desplome térmico y de nuevo tormentas fuertes en el nordeste.

Chaparrones y granizadas

AEMET activa los avisos de nivel naranja porchubascos muy fuertes, de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de fuertes granizadas en Barcelona, Girona, el interior de Castellón y Mallorca. En nivel amarillo por se mantiene el este de Cataluña y el resto de la Comunidad Valenciana. Los cielos nubosos se mantendrán en el extremo norte, dejando algunas lloviznas en Galicia y las costas del País Vasco. En Canarias el viento alisio alcanzará algunas rachas fuertes dejando cielos cubiertos en el norte de las islas. Hoy el viento de poniente soplará con fuerza en el área del Estrecho, dejando mala mar en el litoral andaluz.

Temperaturas de otoño

Salvo en el sureste, en el resto las temperaturas se desploman. Restaremos hasta 7ºC a las temperaturas máximas para quedarnos con valores de solo 22ºC en Lugo y Santander; de 23ºC en León, Segovia y Pamplona. Tarde a menos de 30ºC, con 28ºC en Madrid, Cáceres y Cuenca. En el valle del Guadalquivir disfrutarán de unos benignos 33º. Las más altas del país se darán en Murcia con 38º y con aviso activo por altas temperaturas en Alicante por 37ºC a la sombra.

Resto de la semana

A partir de mañana las máximas se van a ir recuperando, el tiempo estable se mantendrá en casi todo el país salvo en el extremo norte. Donde el paso de varios sistemas frontales seguirá dejando cielos grises en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, y norte de Navarra. Las tormentas pierden fuerza en el nordeste durante el viernes y sábado, y cobrarán fuerza del cara al domingo.

