La llegada de la borrasca Claudia activa los primeros avisos: César Gonzalo avisa que irán a más

Los primeros efectos de la borrasca Claudia ya están aquí. No nos dejará frío no, todo lo contrario, los vientos del sur nos dejarán temperaturas templadas por la tarde, incluso cálidas de cara al miércoles y jueves. Suaves temperaturas que vendrán acompañadas de lluvias abundantes, especialmente en el oeste.

Primeros avisos

Se activa el nivel naranja en las costas de A Coruña y Pontevedra por olas que pueden superar los 6 metros de altura. Además, en Galicia el nivel amarillo se activa por lluvias fuertes durante la tarde, y fuertes rachas de componente sur. Viento intenso que también activa avisos amarillos por rachas de más de 90 km/h en el interior de Asturias, Cantabria y el norte de Navarra. En el resto se mantiene el tiempo estable, en un martes que ha comenzado con abundantes nubes en el interior, y que nos dejará una tarde con máximas ligeramente más altas que las de ayer gracias a los viento de 'Claudia'.

Atención en Canarias

El miércoles esta borrasca de gran impacto, así definida por AEMET, enviará un frente un tanto especial al oeste del país. Especial porque va a ser capaz de provocar fuertes tormentas en noviembre, alimentadas por la presencia de una masa de aire de origen tropical, que aporta mucha humedad. Las lluvias, con fuerza, llegarán primero al oeste de Galicia y donde más preocupa de cara a la tarde a las Islas Canarias. Desde hoy se activa para mañana el aviso de nivel naranja, riesgo importante en La Palma y Tenerife, por fuertes tormentas que podrán generar inundaciones y además acumular más de 100 litros/m2 en 12 horas. El nivel amarillo se activa en el resto de estas islas, La Gomera y El Hierro por chubascos y vientos fuertes. El jueves las tormentas y el viento se extenderán al resto del Archipiélago también los avisos, será sin duda el día más complicado en Canarias.

Lluvias generalizadas

A partir del jueves las precitaciones serán generalizadas en la península, la borrasca Claudia apenas se habrá movido, pero sus frentes sus frentes si llegarán a nuestro país. El propio jueves abarcarán la mitad oeste incluso podrán llegar al centro. En un día en el que el viento sur será fuerte, dejándonos temperaturas más altas. Qué quedarán muy por encima de lo habitual, por tanto, la nieve tendrá que esperar. El viernes y sábado, sino cambian las previsiones, las lluvias serán generalizadas y mientras habrán abandonado las islas Canarias.

