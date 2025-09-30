Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Inundaciones en Ibiza: la borrasca Gabrielle colapsa la isla con calles anegadas, carreteras cortadas y clases suspendidas

Se ha activado la UME tras la petición del Govern.

Carretera E10 de Ibiza

Inundaciones en Ibiza: la borrasca Gabrielle colapsa la isla con calles anegadas, carreteras cortadas y clases suspendidas

Irene Rodríguez
Publicado:

Cuando parecía que el temporal había cesado su actividad al desactivar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) los avisos en Cataluña y Comunidad Valenciana, a excepción del litoral norte de Alicante, la borrasca Gabrielle ha llegado a las Islas Baleares. Dos de sus islas están sufriendo intensas precipitaciones que han provocado que las calles queden anegadas.

Son Ibiza y Formentera, donde la Aemet ha activado la alerta roja, al menos, hasta las 16:00 horas del martes. Ha sido poco después de mediodía cuando la agencia ha decretado el nivel máximo de alerta, donde los residentes han recibido el mensaje ES Alert advirtiendo de la situación.

La Isla Blanca ya había registrado precipitaciones a primera hora del martes, sin embargo con el transcurro de las horas los episodios de lluvias se han intensificado. El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha anunciado que en tan solo dos horas se han registrado hasta 200 litros por metro cuadrado.

Ante esta situación que ha generado caos en la isla, el Govern ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

El agua cubre varios centímetros. Las calles están anegadas y la corriente ya arrastra contenedores. Algunos vehículos, como motocicletas, han sido volcados. Uno de los lugares donde se han registrado cifras elevadas ha sido en el municipio de Sant Antoni, donde ronda los 66,2 l/m².

Varias carreteras han sido cortadas. La dirección general de Tráfico informa de que la EI-20 y la EI-600 en Sant Rafel quedan intransitables. Además, se ha procedido al desalojo del colegio Santísima Trinidad e Sant Antoni después de que se inundara el bajo lo que ha provocado daños en la instalación eléctrica del centro educativo.

El agua corre con fuerza las calles de la isla, donde las arquetas están colapsadas. Según informa 'El periódico de Ibiza' varias personas han decidido permanecer en el interior de una biblioteca por miedo de salir al exterior. Por otro lado, la Conselleria de Educación del Govern ha decidido suspender las clases.

Otro de los lugares donde el agua ha entrado y ha provocado incidencias es en el aeropuerto de Ibiza. En el vídeo se puede observar como en el techo de la sala del control de equipaje las fuertes lluvias han generado goteras. En el aeropuerto, se ha registrado en las últimas 24 horas 104,5 l/m². Por otro lado, en Vila se han alcanzado los 122.2 l/m² y en Sant Joan de Labritja rondan los 26 l/m².

La Aemet ha decretado que la alerta roja se ha desactivado a las 16:00 rebajándose a amarilla hasta las 18:00 horas, junto con la Comunidad Valenciana. Además, la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Inunbal.

Quejas en la población

La Alerta ES se ha emitido en torno a las 12:00 horas, "cuando llevamos ya 2 horas bajo lluvia torrencial y está todo anegado y colapsado", expone un usuario en la red social 'X', que denuncia "el mal uso que se está haciendo de esta herramienta que era tan buena".

