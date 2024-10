César Gonzalo avisa que la DANA no ha terminado: Vuelve a activarse el aviso rojo por peligro extremo en Castellón y sur de Cataluña

La DANA no da tregua. Esto no ha acabado, lo dice la propia AEMET, y para prueba lo que hemos vivido durante esta mañana en la provincia de Castellón. Las tormentas se han disparado, no dejan de regenerarse, y están dejando lluvias torrenciales en esta provincia. A las 10:30 horas de esta mañana el pluviómetro en el municipio de Tírig ya superaba los 200 litros/m2.

Precaución y sentido común

Esta situación de tormentas estáticas, ya la conocemos, y las consecuencias que pueden dejar por desgracia también. Así que hoy mucha precaución y sentido común. Lo decimos también desde aquí, hoy jueves 31, mejor no salir de casa en la provincia de Castellón, si no es estrictamente necesario. Porque se mantiene el aviso de nivel rojo, riesgo o peligro extremo activo. Así que mucho cuidado. Además el Meteocat ha activado el aviso rojo en el sur de Cataluña por lluvias que podrían concentrarse hasta las 15:00 horas y acumular más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo 30 minutos.

También en el oeste

La DANA además activa el aviso de nivel naranja en Cádiz, que también está viviendo lluvias persistentes. En nivel amarillo permanece el oeste de Andalucía, Extremadura, sur de Ávila y de Salamanca. En estas zonas podemos encontrarnos con fuertes chaparrones a lo largo de la jornada. En el resto tenemos tiempo más tranquilo, con posibilidad de algún chubasco débil en las sierras de Albacete, de Murcia, norte de Aragón e incluso el Alto Ebro. Se esperan nubes y claros en el resto de Castilla-La Mancha, y la Comunidad de Madrid. El tiempo estable predominará en el resto del Cantábrico, litoral gallego y Canarias. En Cuanto a las temperaturas ascienden en la mitad sur y en el nordeste.

DANA persistente

Lo que nos dicen las previsiones para los siguientes días. Es que las tormentas, no abandonan las costas Mediterráneo. Mañana el aviso por chubascos y fuertes precipitaciones vuelve a activarse en la Comunidad Valenciana, en su litoral. Ojo, también en la dañada Valencia. De momento se activan con nivel amarillo, al igual que en Huelva. El nivel naranja aparece, mañana 1 de noviembre, en las Islas Baleares. Mucha precaución y sentido común estos días, esto no ha acabado.

