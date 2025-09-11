Jueves de calma y cálidas temperaturas: El calor se mantendrá durante el fin de semana, según César Gonzalo

Podríamos resumir la previsión de este jueves con dos palabras ‘calma cálida’ así se presenta este día, en el que los avisos de AEMET se desactivan en todo el territorio. Se mantiene la pausa de las fuertes tormentas en el Mediterráneo y se mantiene el carrusel de sistemas frontales, que volverán a rozar al norte de la Península. La novedad, es el ascenso de las temperaturas, que nos dejará un jueves casi caluroso en el sur.

Ascenso térmico

Salvo en el extremo norte donde bajarán ligerísimamente, en el resto las temperaturas ascenderán. De forma más acusada lo harán en el oeste, donde los termómetros añadirán hasta 6º más a los valores de ayer. Se rozará el ambiente caluroso en Córdoba y Murcia con 36ºC previstos; Se prevén 33º en Badajoz y 32º en Toledo; Los 30º aparecerán en Madrid, Teruel y Cáceres. Se rozarán con 29ºC en Zamora, Lleida, Logroño y Palma. Las más bajas las encontraremos en Lugo con 21º, y con 24º en Oviedo y Santander.

Jueves en calma

Tendremos un día con tiempo estable en casi todo el país. Las precipitaciones que podamos tener serán muy localizadas y débiles. De la mano de un frente se esperan a lo largo de la jornada en el oeste de Galicia, se extenderán a Asturias, Cantabria y a ultima hora podrán darse en las costas de Vizcaya y de Guipúzcoa. Por la tarde la posibilidad de tormentas aumentará en el norte de Cataluña y el interior de Mallorca, serán débiles. En Canarias el fuerte viento alisio, volverá a dejar cielos encapotados en el norte de las islas y algunas lluvias débiles. En el resto predominarán los cielos despejados, acompañados de nubes de tipo alto en Castilla y León, Aragón, La Rioja y sur de Navarra.

Fin de semana caluroso

Mañana viernes experimentaremos una ligera bajada de las máximas en el interior. Asimismo, aumenta la probabilidad de fuertes chubascos en Cataluña, y de cielos nubosos en la Comunidad Valenciana. Las lluvias seguirán de forma débil en el extremo norte de la mano de un nuevo frente. Durante el sábado, se mantendrá la inestabilidad en Cataluña, y las nubes ya sí dejarán grandes claros en el Cantábrico. Terminaremos la semana con un domingo de cielos despejados en el costas del norte, y sin tormentas en Cataluña. Todo esto con temperaturas que volverán a ascender para dejarnos un domingo veraniego.

