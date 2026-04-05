Los cielos despejados y las temperaturas altas dominan España este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un domingo de estabilidad generalizada, con cielos despejados o poco nubosos en la mayoría del territorio. Se espera que las temperaturas aumenten en gran parte del país, superando los 25 grados en amplias zonas del nordeste, Levante y meseta Norte, y pudiendo superar los 30 grados en el cuadrante suroeste.

Nubes y nieblas en zonas concretas

El norte de Galicia y la costa cantábrica registrará cielos nubosos con probables bancos de niebla matinales. En las montañas del centro y norte, la nubosidad de evolución podría generar chubascos aislados en el Pirineo o en la Ibérica. En Canarias, se prevé algo de nubosidad en el norte de las islas más montañosas, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

Vientos destacados

Se espera levante con intervalos fuertes en Alborán, con posibilidad de rachas muy fuertes en el Estrecho. En Baleares y la fachada oriental soplará viento moderado del sur, mientras que en el resto del país predominará el viento flojo, con componentes norte en Canarias y este-sur en la península.

Predicción por comunidades

Galicia : Brumas y nieblas matinales; máximas en descenso en el norte.

: Brumas y nieblas matinales; máximas en descenso en el norte. Asturias y Cantabria : Poco nuboso con brumas; descenso notable de máximas en interior y litoral.

: Poco nuboso con brumas; descenso notable de máximas en interior y litoral. País Vasco : Ascenso de mínimas y descenso localmente notable de máximas.

: Ascenso de mínimas y descenso localmente notable de máximas. Castilla y León : Poco nuboso, temperaturas en ligero ascenso. Navarra y La Rioja: Poco nuboso, máximas estables o en descenso local en Cantábrico.

: Poco nuboso, temperaturas en ligero ascenso. Navarra y La Rioja: Poco nuboso, máximas estables o en descenso local en Cantábrico. Aragón y Cataluña : Cielos despejados con nubosidad de evolución; temperaturas en ascenso.

: Cielos despejados con nubosidad de evolución; temperaturas en ascenso. Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura : Intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución; temperaturas al alza.

: Intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución; temperaturas al alza. Comunidad Valenciana y Murcia : Despejado, con ascenso ligero de temperaturas.

: Despejado, con ascenso ligero de temperaturas. Baleares : Brumas matinales, ligero ascenso de temperaturas.

: Brumas matinales, ligero ascenso de temperaturas. Andalucía : Poco nuboso, ascenso general de temperaturas; levante moderado en litoral mediterráneo.

: Poco nuboso, ascenso general de temperaturas; levante moderado en litoral mediterráneo. Canarias: Poco nuboso con algunas nubes en interior y costas; temperaturas estables o ligeramente ascendentes.

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