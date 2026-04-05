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Los cielos despejados y las temperaturas altas dominan España este domingo

Solo el norte y algunas montañas tendrán nubes y chubascos dispersos. El levante soplará fuerte en Alborán y el Estrecho.

Imagen de archivo de las buenas temperaturas con dos mujeres paseando por un parque.

Imagen de archivo de las buenas temperaturas con dos mujeres paseando por un parque.Europa Press

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Irene Delgado
Publicado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un domingo de estabilidad generalizada, con cielos despejados o poco nubosos en la mayoría del territorio. Se espera que las temperaturas aumenten en gran parte del país, superando los 25 grados en amplias zonas del nordeste, Levante y meseta Norte, y pudiendo superar los 30 grados en el cuadrante suroeste.

Nubes y nieblas en zonas concretas

El norte de Galicia y la costa cantábrica registrará cielos nubosos con probables bancos de niebla matinales. En las montañas del centro y norte, la nubosidad de evolución podría generar chubascos aislados en el Pirineo o en la Ibérica. En Canarias, se prevé algo de nubosidad en el norte de las islas más montañosas, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

Vientos destacados

Se espera levante con intervalos fuertes en Alborán, con posibilidad de rachas muy fuertes en el Estrecho. En Baleares y la fachada oriental soplará viento moderado del sur, mientras que en el resto del país predominará el viento flojo, con componentes norte en Canarias y este-sur en la península.

Predicción por comunidades

  • Galicia: Brumas y nieblas matinales; máximas en descenso en el norte.
  • Asturias y Cantabria: Poco nuboso con brumas; descenso notable de máximas en interior y litoral.
  • País Vasco: Ascenso de mínimas y descenso localmente notable de máximas.
  • Castilla y León: Poco nuboso, temperaturas en ligero ascenso. Navarra y La Rioja: Poco nuboso, máximas estables o en descenso local en Cantábrico.
  • Aragón y Cataluña: Cielos despejados con nubosidad de evolución; temperaturas en ascenso.
  • Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura: Intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución; temperaturas al alza.
  • Comunidad Valenciana y Murcia: Despejado, con ascenso ligero de temperaturas.
  • Baleares: Brumas matinales, ligero ascenso de temperaturas.
  • Andalucía: Poco nuboso, ascenso general de temperaturas; levante moderado en litoral mediterráneo.
  • Canarias: Poco nuboso con algunas nubes en interior y costas; temperaturas estables o ligeramente ascendentes.

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