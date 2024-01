El alcalde de Noia, sobre los pellets: "La magnitud y las características no tienen nada que ver con la situación del Prestige"

En estas últimas dos semanas, las bolitas blancas de plástico conocidas como 'lágrimas de sirena' que han invadido las costas de la Ría de Muros-Noia y otras zonas cercanas han creado alarma debido a que no dejan de extenderse. En las últimas horas hemos conocido que la Unidad Especializada en Medioambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación sobre el vertido de pellets en las costas gallegas, y es que las bolas de plástico han llegado ya a las playas de Asturias.

La Fiscalía de Medio Ambiente ve indicios de toxicidad en el material, mientras que la Xunta dice que no es nocivo para la salud. Mientras tanto, el gobierno autonómico no eleva el nivel de emergencia, por lo que el gobierno central dice que no puede ayudarle.

Estas bolitas de apenas cinco milímetros son tereftalato de polietileno, más conocido como PET. Las pequeñas perlas que se han desplazado hasta la costa son la forma en la que se transportan dichos plásticos. Estos pellets se calientan y se funden para después darle forma. Es preciso aclarar que no deben confundirse con los pellets de biomasa que se utilizan para calentar estufas o calderas. Esos no son tóxicos, a diferencia de estos de plástico que sí pueden serlo.

Según se van degradando, se hacen cada vez más pequeños. De esta manera, los peces pueden confundirlos con alimento y acabar muriendo de inanición por falta de nutrientes. De la misma manera, los peces al comerlos pueden absorber las toxinas y que acaben llegando hasta nuestros platos.

Uno de los municipios afectados es el de Noia. En Antena 3 Noticias, Manu Sánchez ha abordado el tema con Santiago Freire, su alcalde, quien considera que, aunque hay que "dar los pasos para corregir la emergencia", la realidad es que "la magnitud y las características no tienen nada que ver con la situación del 'Prestige'", a diferencia de lo que determinados partidos políticos han apuntando.

"Preocupación, pero controlada"

El Alcalde de Noia, Santiago Freire, ha explicado que, "ante una situación como la que se está viviendo existe una preocupación, pero controlada porque la caracterización de estos pellets determina que el 70% es polietileno y los demás son componentes estabilizantes o aditivos aparentemente no suponen un peligro importante".

"Independientemente de que habrá que seguir profundizando y es necesario tener todos los datos de esa ficha de este material para que esté perfectamente estabilizado y en el caso concreto del Ayuntamiento de Noia la presencia es escasa, limitada y se produjo la llegada de este material a playas de ayuntamientos limítrofes que son más de mar abierto, más expuestos y Noia es un fondo de ría, la propia acción del río que empuja con las corrientes hacia afuera hace que posiblemente el depósito que se ha producido en nuestra localidad es limitado", apunta.

Freire considera que "desde el primer momento desde que hemos tenido constancia de esta situación" se han adoptado medidas, incluso "se ha desplazado la consejera de medio ambiente para coordinar una serie de acciones donde la Xunta de Galicia está colaborando con los ayuntamientos a la hora de llevar a cabo las distintas iniciativa para ir eliminando este material". En este sentido, considera que "es de agradecer la colaboración de los voluntarios que también aportan su grano de arena a la hora de eliminar este material y sobre todo se trata de un contenedor con un número de toneladas que está por determinar que se ha caído frente a las costas portuguesas y desde ahí se ha producido su esparcimiento".

"Importante descartar que sean partículas que puedan tener toxicidad"

"Es importante determinar la caracterización y descartar que sean partículas que puedan tener toxicidad independientemente de que todos somos conscientes de que es un elemento ajeno al medio ambiente, de que es un elemento que en la medida de lo posible hay que extraer, desgraciadamente en toda la costa no solo en la gallega y presencia de determinados plásticos, de determinados componentes de redes y de otros restos que arrastra el mar. Yo creo que la calidad, tanto de ese pescado como de los distintos mariscos que se recogen es de calidad", sostiene.

¿Comparable al 'Prestige'?

Santiago Freire considera que no es una situación comparable a la del 'Prestige' "en absoluto, estamos hablando de un volumen muchísimo más reducido". "En el caso del Prestige, es un material oleoso, un material con el que se vieron afectadas muchas especies como acuáticas, como aves que al final se impregnaban y dificultaba su viabilidad.

"Evidentemente se trata de una situación de emergencia, hay que dar los pasos para corregirla, pero la magnitud y las características no tiene nada que ver con la situación del 'Prestige'".