Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Roberto Brasero: "Hasta aquí llegó la bajada de las temperaturas"

El amanecer de este jueves será frío, como el de hoy, pero no más. Por la tarde ya iremos sumando grados en más zonas de España.

Roberto Brasero y la previsi&oacute;n del jueves 25 de septiembre

Roberto Brasero y la previsión del jueves 25 de septiembreAntena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Se ha notado este miércoles a primera hora ese descenso de las mínimas que habíamos anunciado. Abrigados hemos salido en buena parte de España, sobre todo pueblos de Castilla y León donde ya han tenido que raspar el parabrisas del coche como en Buenavista de Valdavia, Palencia o en La Vecilla de Curueño, en el macizo central de la montaña leonesa, desde donde hoy nos llegaban imágenes de los espectadores con el clásico “rasca, rasca”.

Y se han registrado temperaturas bajo cero en observatorios de AEMET, como los -2,2º en Ucero provincia de Soria o los -2,6º en Cuéllar, Segovia y más bajas en zonas de montaña como el abulense Puerto del Pico con -3,7º, en Cap de Vaqueira, Lleda, con -5,1º o e Cabaña Verónica, en el Parque Nacional Picos de Europa, que ha sido la más baja hoy de toda España con -5,7ºC.

En cómputos generales, ha sido el amanecer más frío de todo lo que llevamos de semana, y de todo lo que queda también, ya que la previsión es que a partir de mañana jueves ya no bajen más las temperaturas… de momento.

Tardes más templadas

Hará frío también a primera hora en esas zonas donde ya lo estamos notando, porque hay otras muchas que no, como Málaga o Cádiz donde seguirán sin bajar de los 20º en toda la noche. En cambio en Teruel, Burgos o Álava se bajará de 5°. En Soria repetiremos mínima de 1°o 2° como mucho. Por el día, las temperaturas máximas podrán subir ligeramente, aunque en el tercio norte todavía no se pasarán de 18° o 20°.

En el sur de Galicia se podrá superar los 26º, así como en el este y la mitad sur, mientras que en el sur de Andalucía no van a cambiar pero es que ahí están muy altas, A 30°- 32° en el Valle del Guadalquivir.

Pocas lluvias

Para el jueves de nuevo se podrán volver a formar tormentas en zonas de Cataluña y Baleares. Podrán llegar a ser localmente fuertes pero la probabilidad no es muy alta, como se puede leer en el aviso de nivel amarillo de AEMET para el litoral de Barcelona vigente hasta las 20:00 horas del jueves.

No descartamos que se puedan formar algunas tormentas en otros puntos del este como el sur de Aragón, norte Comunidad Valenciana y zonas costeras también de Comunidad Valenciana, pero sobre todo podrían darse mañana por la tarde en las sierras orientales de Andalucía.

Posibilidad de alguna llovizna en Melilla y en el Estrecho, cielos nubosos con lluvias débiles en el Cantábrico y nubes en la cara norte de Pirineos. En el resto de la península y sur de Baleares estará más despejado y en Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles y dispersas tendiendo a menos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

El Tiempo

Roberto Brasero y la previsión del jueves 25 de septiembre

Roberto Brasero: "Hasta aquí llegó la bajada de las temperaturas"

Cesar Gonzalo

César Gonzalo avisa de lo que viene: "Amaneceres de inverno, tardes más cálidas, y un huracán en camino"

Descubren dos nuevas especies de nematodos en un cañón submarino del Mediterráneo

Descubren dos nuevas especies de nematodos en un cañón submarino del Mediterráneo

La previsión del miércoles 24 de septiembre
La previsión

Roberto Brasero: "Más frío y más nubes"

La lagunilla, una nueva especie invasora en el Guadalquivir
Medioambiente

Preocupación por el crecimiento extremo de la lagunilla, una nueva especie invasora en el Guadalquivir

César Gonzalo
Temperaturas por debajo de lo normal

Aún con frío, vigilando a un huracán que se dirige a España: la previsión de César Gonzalo

Avisos por fuertes tormentas en la Región de Murcia, y siguen activos en Baleares y Cataluña por fuertes precipitaciones, incluso con algunas nevadas débiles en Pirineos. Lluvias menos abundantes que ayer en el Cantábrico y norte de Canarias. Bajas temperaturas y rachas de viento fuertes en el nordeste.

Roberto Brasero avisa de que "viene más frío pero el viernes vuelven a subir las temperaturas"
La previsión

Roberto Brasero avisa de que "viene más frío pero el viernes vuelven a subir las temperaturas"

Este año cambiamos de estación con un marcado cambio de tiempo: ¡hoy está nevando donde el sábado teníamos 20 grados! Y aún viene más frío... pero al final de la semana vuelve el calor.

Otoño

La Aemet anuncia el final del calor en España: bajada de hasta 10 grados y fuertes tormentas este fin de semana

Roberto Brasero: "Del trópico al polo"

Roberto Brasero: "Del trópico al polo"

Cesar Gonzalo

Arranca la desescalada del calor por la llegada de una masa de aire polar: "Hay que ir pensado en buscar la manga larga"

Publicidad