Roberto Brasero: "Hasta aquí llegó la bajada de las temperaturas"

Se ha notado este miércoles a primera hora ese descenso de las mínimas que habíamos anunciado. Abrigados hemos salido en buena parte de España, sobre todo pueblos de Castilla y León donde ya han tenido que raspar el parabrisas del coche como en Buenavista de Valdavia, Palencia o en La Vecilla de Curueño, en el macizo central de la montaña leonesa, desde donde hoy nos llegaban imágenes de los espectadores con el clásico “rasca, rasca”.

Y se han registrado temperaturas bajo cero en observatorios de AEMET, como los -2,2º en Ucero provincia de Soria o los -2,6º en Cuéllar, Segovia y más bajas en zonas de montaña como el abulense Puerto del Pico con -3,7º, en Cap de Vaqueira, Lleda, con -5,1º o e Cabaña Verónica, en el Parque Nacional Picos de Europa, que ha sido la más baja hoy de toda España con -5,7ºC.

En cómputos generales, ha sido el amanecer más frío de todo lo que llevamos de semana, y de todo lo que queda también, ya que la previsión es que a partir de mañana jueves ya no bajen más las temperaturas… de momento.

Tardes más templadas

Hará frío también a primera hora en esas zonas donde ya lo estamos notando, porque hay otras muchas que no, como Málaga o Cádiz donde seguirán sin bajar de los 20º en toda la noche. En cambio en Teruel, Burgos o Álava se bajará de 5°. En Soria repetiremos mínima de 1°o 2° como mucho. Por el día, las temperaturas máximas podrán subir ligeramente, aunque en el tercio norte todavía no se pasarán de 18° o 20°.

En el sur de Galicia se podrá superar los 26º, así como en el este y la mitad sur, mientras que en el sur de Andalucía no van a cambiar pero es que ahí están muy altas, A 30°- 32° en el Valle del Guadalquivir.

Pocas lluvias

Para el jueves de nuevo se podrán volver a formar tormentas en zonas de Cataluña y Baleares. Podrán llegar a ser localmente fuertes pero la probabilidad no es muy alta, como se puede leer en el aviso de nivel amarillo de AEMET para el litoral de Barcelona vigente hasta las 20:00 horas del jueves.

No descartamos que se puedan formar algunas tormentas en otros puntos del este como el sur de Aragón, norte Comunidad Valenciana y zonas costeras también de Comunidad Valenciana, pero sobre todo podrían darse mañana por la tarde en las sierras orientales de Andalucía.

Posibilidad de alguna llovizna en Melilla y en el Estrecho, cielos nubosos con lluvias débiles en el Cantábrico y nubes en la cara norte de Pirineos. En el resto de la península y sur de Baleares estará más despejado y en Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles y dispersas tendiendo a menos.

