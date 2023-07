Más municipios andaluces se suman a las restricciones de agua por la sequía

En los últimos días, los pantanos de Andalucía ha sufrido una bajada de 60 hectómetros cúbicos, la mayor bajada semanal de este año. Las provincias donde más ha disminuido el nivel de agua ha sido en Sevilla, Granada y Cádiz, cuyos pantanos han acabado con un 33%, 32% y 34% de su capacidad total, respectivamente.

Las principales medidas que se han aprobado desde los ayuntamientos son la prohibición de no llenar las piscinas, no baldear las calles y las plazas, no regar los jardines o incluso el corte parcial o total del suministro, como es el caso del municipio onubense de Aracena.

Dos meses sin agua potable en Córdoba

En los municipios de Los Pedroches y el Alto Guadiato la situación es muy crítica, ya que sus 800.000 habitantes llevan sin agua potable después de que la delegación de Salud de la Junta de Andalucía declarase a mediados de abril el agua de la zona norte no apta para el consumo humano. Se encontraron valores superiores a los límites establecidos de carbono orgánico.

Desde entonces, los vecinos solo pueden utilizar el agua para ducharse, pero no para beber o cocinar. Esta medida se extiende desde La Colada hasta Sierra Boyera. No obstante, las autoridades no consideran esta situación como una consecuencia directa de la sequía, al haber agua no potable, pero sí ha influido la falta de lluvia en el mal estado del agua.

En la zona de Huelva donde más llueve, también están sin agua

En Huelva, en la Sierra de Aracena, la zona en la que más llueve, se contabilizan ya siete municipios con restricciones parciales o medidas especiales para suplir los problemas de abastecimiento. Una situación que se prolonga desde hace meses. Los cortes nocturnos comenzaron en abril en zonas como Cumbres Mayores, Cañaveral de León e Higuera de la Sierra. La mayoría de estos municipios sufren cortes desde la 1:00 hasta las 6:00.

En las playas de Málaga se encuentran sin servicio de duchas

El baldeo de calles, aceras y fachadas o el llenado de piscinas han sido algunas de las medidas a las que se ha recurrido junto con el corte de agua durante la noche, tras declarar la localidad en situación excepcional de sequía.

Las zonas que cuentan ya con restricciones que entrarán en vigor próximamente son Vélez-Málaga, Rincón de Victoria, Cártama, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Coín, Iznate, Almáchar y el Borge.

En Vélez-Málaga se comenzó con las restricciones hace varios días. La principal medida que han tomado ha sido cortar el suministro del agua desde las 23:00 hasta las 6:30. En Rincón de Victoria recurrieron al cortar el riego de jardines y calles, el cierre de las duchas de playas, así como el llenado de piscinas privadas. En Iznate se procedió al corte del suministro de agua desde las 22:00 hasta las 10:00.