Roberto Brasero anuncia lluvias torrenciales hasta el martes por la tarde

Día complicado en el este de España. La borrasca con los restos del huracán Gabrielle que ha llegado hasta allí se ha encontrado en esa zona con aire frío que se ha descolgado en una vaguada en capas altas de la atmósfera. Ya tuvimos ayer fuertes aguaceros que causaron inundaciones en la provincia de Zaragoza donde confluyeron ambos ingredientes atmosféricos y una noche y madrugada de tormentas que han descargado con fuerza en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo los 57 l/m2 que han caído en Aldaya, o en la provincia de Tarragona donde llevan acumulados ya más de 200 l/m2 en la localidad de Amposta, según los datos de Meteocat.

A lo largo de la mañana ya han recogido en 150 l/m2 en Gandía aunque la mayor parte de lo que está cayendo en el Golfo de Valencia lo está haciendo sobre el mar.

El riesgo que se contempla es que, debido al propio movimiento de la borrasca, se generen vientos de componente este que impulsen estas tormentas organizadas hasta zonas de tierra, donde puedan descargar con intensidad y persistencia y generen problemas de inundaciones.

De ahí que la Agencia Estatal de Meteorología mantenga el aviso de nivel rojo en la provincia de Valencia hasta las doce de esta madrugada, es decir, durante todo el día de hoy, ya que aunque a ratos deje de llover, es probable que puede hacerlo e incluso con intensidad torrencial en cualquier momento del día en puntos de la provincia de Valencia.

Mañana sigue el riesgo

También tenemos avisos en Tarragona y Castellón, pero son ya de nivel naranja y no rojos como hemos tenido hasta las 12 horas.

Se mantiene también en aviso naranja la provincia de Alicante durante todo el día (140 l/m2 en 12 horas) y su litoral norte hasta las 8:00 de mañana (80 l/m2 en 1 hora) y la Región de Murcia hasta la medianoche por lluvias que en 1 hora puedan dejar 30 l/m2.

En el este de Castilla La Mancha y de Andalucía los avisos para esta tarde son de nivel amarillo así como en las islas Baleares.

Mañana martes todavía vamos a tener lluvias y tormentas localmente fuertes o persistentes en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, localmente muy fuertes en litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y Pitiusas.

De ahí que a la AEMET mantenga de momento avisos de nivel naranja en el Campo de Cartagena y Mazarrón hasta las 7:00 horas de mañana martes; en el litoral de Alicante y Valencia hasta las 12:00 horas y en Ibiza, Formentera y parte de Mallorca hasta las 15:00 horas de la tarde. Hasta entonces conviene no bajar la guardia en estas zonas donde con la manera de llover que está prevista pudieran darse inundaciones repentinas de caudas, ramblas o arroyos por lo que conviene evitar las zonas inundables, no transitar por ellas y no realizar actividades en sus proximidades. A partir de mañana por la tarde se pondrá fin a la mayoría de los avisos ya que debería ir alejándose la borrasca y mejorando la situación meteorológica en la zona.

Resto de España

Mientras la situación de inestabilidad se centra hoy en el este peninsular y mañana en el sureste y Baleares, en el resto de España el tiempo tiende a la calma.

Hoy lunes todavía tendremos cielos nubosos en el Cantábrico, sierras el centro peninsular y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto de España predominarán los cielos poco nubosos o despejados con temperaturas más altas que las de ayer.

Mañana martes continuarán recuperándose las temperaturas con mucho sol en el noroeste peninsular, algunas nubes en el cantábrico y zona centro y esa posibilidad de lluvias fuertes que se mantiene todavía como antes indicábamos en zonas Baleares, Región de Murcia o la Comunidad Valenciana.

Para el jueves esperamos una subida de los termómetros en el norte de la península y el viernes en el sur, todo ello con tiempo claramente más tranquilo en la segunda mitad de la semana que el que tenemos ahora en el comienzo de la misma.

