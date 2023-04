España se queda sin lagunas

Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) lo advierte: España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat”.

Problemas derivados de la extracción de agua

España está sentenciada por no haber tenido en cuenta la extracción ilegal de agua para cultivos y abastecimiento urbano y, no haber pensado ninguna medida para evitar las alteraciones derivadas de las extracciones de agua subterránea sobre hábitats prioritarios.

Eloy Revilla intervino en un Pleno extraordinario de Doñana para analizar las distintas propuestas que pueden regular las zonas de regadíos en los alrededores de Doñana. Las medidas fueron presentadas por el Parlamento de Andalucía, donde también se habló sobre la repercusión sobre el estado de conservación del acuífero de Doñana y su importancia, ya que muchas especies vegetales y animales dependen de él.

Efectos de la pérdida de lagunas temporales sobre la biodiversidad

El último estudio de la revista Science of the Total Enviroment publica datos que demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana está muy generalizado. El 59% de las lagunas más grandes no se han inundado desde 2013, y todo estaría relacionado con la subida de las temperaturas, las escasas precipitaciones y el crecimientos de las áreas de cultivo, urbanización y campos de golf.

El 80% de estas lagunas se han secado mucho antes de lo que se estimaba y el 84% tuvo un área de inundación muy por debajo de lo que se esperaba. Todas estas alteraciones están ligadas a la actividad humana.

Tres de las lagunas que funcionaban como permanentes (que no se secaban en verano) ya no lo son y la situación de Santa Olalla, la mayor laguna permanente de Doñana, ha sido muy extrema el pasado verano de 2022.

La sequía está repercutiendo, como es lógico, en la fauna y flora. Los anfibios han perdido terreno y, por ello, también población. Galápagos, libélulas y caballitos del diablo se suman a la lista.

Críticas a la oposición de la ley

El cambio climático, entre varios problemas más, es el culpable de alterar los patrones de las precipitaciones, lo que se va a agravar, aún más, en el futuro, donde la cantidad de agua existente disminuirá todavía más.

Revilla ha dejado claro lo que piensa “La explotación actual del acuífero no es sostenible. Se están extrayendo más recursos de los que se regeneran anualmente mediante la recarga por precipitaciones, que son variables y decrecientes, por lo que se está agotando este recurso natural” a lo que añade que el crecimiento descontrolado de cultivos de regadío sin sus respectivas autorizaciones es consecuencia de “Un claro fallo de gobernanza”.

El problema de Doñana es muy complejo, lo que conlleva una compleja recuperación.

Propuestas para frenar el deterioro

1- 1- Reducir el agua que se extrae del acuífero.

2- 2- Restablecer el control de explotación y gestión del suelo de Doñana.

3- 3- Establecer la Comisión de trabajo Doñana 2030.

4- 4- Intensificar el control de los sistemas naturales y especies afectadas por el cambio climático y la sobreexplotación.