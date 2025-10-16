Roberto Brasero avisa de que llegan "cambios para el fin de semana": "Llega el primer frente de lluvias otoñales"

De momento, mañana viernes se prolonga el tiempo que hemos tenido hasta ahora; eso incluye las nubes que seguiremos viendo a orillas del Mediterráneo y que pueden dejar algún chaparrón matinal: hoy lo hemos tenido en Málaga y mañana quizá sea más probable hacia el litoral de Cataluña. Luego, a lo largo del día, crecerán las nubes de evolución que pueden dar lugar a tormentas en Baleares y zonas del interior este peninsular.

Algunas ya estamos teniendo este jueves, por ejemplo, en el sistema Ibérico, por Cuenca, Teruel o Castellón, o también en el sistema Central. Mañana las más fuertes podrían darse de nuevo en el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, Cuenca, Albacete o sierras del este de Andalucía.

Y tendremos lluvias también en Canarias, unas precipitaciones que irán extendiéndose de oeste a este por el archipiélago, alcanzando todas las islas, pero que podrían ser fuertes en las más occidentales. Nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y este peninsulares, con probabilidad de ser más densas y persistentes en el interior norte de Lugo, y con posibles brumas o nieblas costeras en las rías gallegas. Y temperaturas sin grandes cambios. Y el sábado incluso serán más altas en el norte.

Primer frente de lluvias otoñales

Nos espera un sábado bastante soleado o con menos nubes que estos días en buena parte de España. Tendremos todavía, eso sí, nubosidad matinal en áreas mediterráneas, con probables chubascos en litorales de la fachada oriental peninsular que podrían ser localmente fuertes en los de Cataluña, y posibles lloviznas en el Estrecho y en el oeste de Canarias.

Por la tarde se formarán nubes de evolución en montañas del centro, sur y este peninsular, así como en Baleares, con posibles chubascos y tormentas como los de hoy, pero además aumentará la nubosidad por el noreste: se trata, en este caso, de la llegada de un frente atlántico, el primero de esta temporada, el que suele dejar lluvias muy apreciadas en otoño y vientos que se llaman ábregos: vientos húmedos y templados. De hecho, el sábado las temperaturas serán como las de ahora o incluso subirán en el litoral de Galicia y el Cantábrico, donde los vientos ahí serán de componente sur. En Bilbao el sábado se espera llegar a 30º, más alta que la de Badajoz, donde se esperan 29º.

Y ya será el domingo cuando avance el frente y lleguen esos vientos ábregos y las lluvias, que en principio se esperan en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular: podrían ser fuertes y abundantes en los litorales atlánticos gallegos y con tormentas en Asturias, pero también se espera que lleguen las precipitaciones a la mitad occidental de Castilla y León y, ya por la tarde, al norte de Extremadura y de la Comunidad de Madrid. Todo ello con unas temperaturas que bajarán en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, pero que aún subirán en zonas de Aragón, Cataluña, el litoral cantábrico y regiones del este y sureste peninsular.

