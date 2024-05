Ares del Maestrat, Castellón, decreta la emergencia hídrica tras meses abasteciéndose con camiones cisterna

Las ovejas de Eliseo llegan al abrevadero para beber y puede que sea la última vez porque las seis balsas municipales de Ares del Maestrat, Castellón, está ya secas. Será Eliseo, como todos los ganaderos de la zona, quien tenga que costear el suministro. "Si alguien nos vende agua porque no es algo tan sencillo", asegura.

La ganadería representa el 80% de la economía de este pequeño municipio de Castellón. Aquí, como en toda la comarca de Els Ports, la situación es extrema. Una ganadera explica que necesitan una solución y que si continúa así la situación se plantea abandonar. Otro ganadero reclama ayuda. "Si cuando una Dana se lleva por delante las playas y las reconstruyen, ahora es el momento de que nos ayuden a nosotros. Todo no es turismo", remata.

Las balsas se han vaciado porque el manantial del pueblo se ha secado. Sin agua no sale la cosecha y sin cosecha hay que comprar comida para los animales. Eliseo asegura que es una ruina, mientras nos enseña su campo plantado de avena. "Aquí debería estar el grano crecido a 40cm de alto y no hay nada", dice.

En Ares del Maestrat, según los datos de AVAMET, ha llovido 56 litros por metro cuadrado en lo que va de año y llevan 6 meses abasteciéndose de agua potable gracias a cubas. A diario un camión cisterna descarga en el municipio 30 mil litros de agua. De esta manera, el depósito del Castillo de Ares vuelve a dar servicio. "Lleva un año sin llover. Ahora vienen 2 cubas al día y si continúa así en verano tendrán que venir 10", explica Pili, propietaria de la única tienda del pueblo.

Es primavera y las montañas de Ares están de color grisáceo. Machas marrones cubren los pinos y las carrascas mediterráneas. Es un ejemplo evidente de la sequía en la naturaleza. Antes de secarse el árbol, la planta prefiere perder la hoja.

El consistorio se ha visto obligado a decretar la emergencia hídrica y su alcalde, José Luis Marqués se muestra muy preocupado por la situación. "Los ganaderos lo están pasando muy mal y necesitan ayuda. ¿Podemos tomar más medidas como hacer cortes de agua? Pero y qué agua vamos a cortar si no tenemos. En verano tendrán que abastecernos más camiones cisterna, porque si no...no sé qué vamos a hacer", explica.

No ha nevado en invierno, no ha llovido en primavera y el verano se presenta complicado en poblaciones como ésta que quintuplican la población con veraneantes y turistas. "Este verano cerraremos las fuentes municipales y no se abrirá la piscina", cuenta el alcalde de Ares.

El caso de Ares del Maestrat es solo un ejemplo de la situación de la comarca castellonense en la que la ganadería está al borde de la ruina por la sequía y varios municipios más beben agua potable del grifo gracias a camiones cisterna.

