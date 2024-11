La AEMET extiende la alerta naranja por la DANA a todas las islas Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos y ha extendido a todas las islas del archipiélago balear (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) el nivel "naranja" (riesgo importante) debido a las fuertes precipitaciones que se van a registrar durante el día.

La Agencia Estatal de Meteorología ha pedido a través de sus redes sociales que se extremen las precauciones en Baleares, donde se están formando ya este viernes tormentas que pueden dejar grandes cantidades de agua en periodos muy cortos de tiempo, y que los chubascos van a ser persistentes.

Mantiene la alerta naranja en todas las islas, donde ha advertido de que se pueden acumular hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Ante esta situación, desde la AEMET se ha incidido en la importancia de permanecer alejado de zonas inundables, así como de barrancos y de ramblas.

También la Conselleria de Presidencia del Govern advierte en redes sociales desde las 14:30 horas de que la situación meteorológica se prevé complicada en Baleares en las próximas horas.

Recomienda evitar desplazamientos y aconseja que, si tienen que hacerse, se realicen por carreteras principales y evitando puentes y desembocaduras.

Por su parte, el 112 pide precaución en el exterior, evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico y de montaña, no caminar por zonas con agua en movimiento, no refugiarse debajo de árboles, alejarse de torrentes y no cruzar zonas inundadas, y evitar los lugares donde pueda haber desprendimientos de ramas, muros y paredes.

Los Bomberos de Mallorca piden que se eviten desplazamientos innecesarios, y los subterráneos o zonas bajas, asegurar puertas, persianas y ventanas de los domicilios y adoptar medidas para evitar que entre agua en las viviendas.

50 incidentes en Mallorca

Emergencias ya ha gestionado hasta las 17:00 horas de este viernes un total de 50 incidentes, todos en Mallorca, provocados por el paso de la DANA.

En un mensaje en redes sociales, han informado que la mayoría son por inundaciones en la vía pública (14) y en sótanos (16).

Bomberos de Mallorca, por su parte, ha informado de que han registrado 32 intervenciones, 24 de las cuales ya están resueltas.

Los municipios con más incidencias son Llucmajor, Bunyola y Calvià. En estos incidentes actúan los parques de Llucmajor, Inca, Sóller y Calvià.

Desactivan la alerta roja en Huelva

La AEMET ha desactivado la alerta roja (riesgo extremo) en Huelva y ha bajado a amarillo (riesgo) el aviso en la Comunidad Valenciana, aunque las intensas lluvias van a continuar durante horas y en muchos casos acompañadas de tormentas y granizo, y las alertas se han extendido además a grandes áreas de Cataluña.

A las 15:00 horas se ha desactivado la alerta roja en Huelva, donde se están registrando lluvias torrenciales desde primera hora de la mañana, y donde las acumulaciones de agua pueden alcanzar los 140 litros por metro cuadrado en doce horas, pero la AEMET ha advertido de que las precipitaciones van a ser muy importantes todavía durante las próximas horas y mantiene por lo tanto el aviso naranja (riesgo importante).

En Cataluña, los avisos son de nivel amarillo (riesgo) y afectan a grandes áreas de las provincias de Tarragona Barcelona y Lleida, donde las precipitaciones van a ser muy importantes durante las próximas horas.

