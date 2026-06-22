Últimos días para presentar la Renta 2025: Qué es la referencia catastral de mi vivienda y cómo incluirlo en la Declaración

La referencia catastral es un dato imprescindible para completar la Declaración de la Renta 2025. Este código identifica de manera única cada inmueble en España y permite a la Agencia Tributaria verificar la titularidad, el uso y las características de la vivienda.

¿Qué es la referencia catastral?

La referencia catastral es un código alfanumérico de 20 caracteres, asignado por la Dirección General del Catastro. Funciona como si fuera el DNI del inmueble y sirve para identificar su ubicación exacta, superficie, uso y características constructivas.

Existen dos tipos de referencia catastral:

Urbana: viviendas, garajes, locales y otros inmuebles situados en zonas urbanas.

viviendas, garajes, locales y otros inmuebles situados en zonas urbanas. Rústica: fincas o terrenos agrícolas situados en suelo no urbanizable.

Según la información oficial del Catastro, este código permite localizar cualquier propiedad en la cartografía oficial y es obligatorio en trámites fiscales como la declaración de la renta.

Ejemplo de código: 9872023 VH5797S 0001 WX

Se desglosa de la siguiente manera:

Finca o parcela: 9872023 (siete primeros números)

Hoja de plano donde se ubica: VH5797S (siete siguientes)

Identificación del inmueble dentro de la finca: 0001 (cuatro siguientes)

Caracteres de control: WX (estos dos últimos caracteres permiten saber si los anteriores son correctos, detectando errores de grabación de datos)

En la Declaración de la Renta 2025, la referencia catastral sirve para:

Verificar la vivienda habitual del contribuyente.

la vivienda habitual del contribuyente. Identificar otras propiedades (segundas residencias, locales, garajes…).

otras propiedades (segundas residencias, locales, garajes…). Calcular la imputación de rentas inmobiliarias.

la imputación de rentas inmobiliarias. Validar deducciones por vivienda adquirida antes de 2013 o por alquiler.

¿Dónde puedo encontrar la referencia catastral de mi vivienda?

La referencia catastral aparece en varios documentos habituales. Puedes localizarla fácilmente en:

El recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Es el documento más común. La referencia suele aparecer en la parte superior del recibo emitido por el ayuntamiento.

Las escrituras de compraventa, herencia o donación

Los notarios están obligados a incluir la referencia catastral en las escrituras públicas.

El contrato de alquiler

Muchos contratos incluyen este dato para identificar el inmueble arrendado.

Facturas de suministros

En algunos casos, aparece en facturas de luz o agua.

Además, puedes obtener la referencia catastral de manera presencial en las oficinas del Catastro. Para ello necesitarás un documento de identidad como el DNI, NIE o Pasaporte y la dirección completa del inmueble. Allí podrás solicitar un informe catastral con todas las referencias catastrales de tu propiedad.

Cómo consultar la referencia catastral online, paso a paso

La forma más rápida y fiable de obtener la referencia catastral, de manera online, es a través de la Sede Electrónica del Catastro. Para una consulta básica no necesitas certificado digital.

Pasos para consultar una referencia catastral:

Entra en la Sede Electrónica del Catastro.

Accede al apartado “Buscador de inmuebles y visor cartográfico”.

Introduce la dirección completa del inmueble (calle, número, piso y puerta) o las coordenadas.

También puedes usar el visor cartográfico para localizar la finca sobre el mapa.

El sistema mostrará la referencia catastral y los datos básicos del inmueble.

Si accedes con Cl@ve, certificado digital o DNIe, podrás ver todos los inmuebles asociados a tu nombre.

¿Por qué es importante incluir la referencia catastral correctamente en la Renta 2025?

La Agencia Tributaria utiliza la referencia catastral para:

Comprobar la titularidad del inmueble.

Verificar si es vivienda habitual o no.

Calcular la imputación de rentas en viviendas no alquiladas.

Validar deducciones por vivienda o alquiler.

Si la referencia está mal introducida o falta, pueden producirse:

Errores en el borrador.

Requerimientos posteriores.

Retrasos en la devolución.

Sanciones por presentar una declaración incompleta o inexacta.

La referencia catastral es un dato esencial para completar correctamente la Declaración de la Renta 2025.

Puedes encontrarla en documentos habituales como el IBI o las escrituras, o consultarla en pocos segundos en la Sede Electrónica del Catastro. Revisarla antes de presentar la declaración evitará errores y agilizará la validación de tus datos fiscales.

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