UGT cree que "no va a ser sencillo" pactar con la CEOE a cuánto equivale en cómputo anual la semana laboral de 37.5 horas

La reducción de la jornada laboral se asoma como el próximo caballo de batalla entre Moncloa y agentes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impuso la medida en el pacto de Gobierno con Pedro Sánchez, sus pretensiones pasan por reducir de forma progresiva las horas de trabajo a la semana a un máximo de 37.5.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha vaticinado que "no va a ser sencillo" pactar con la CEOE a cuánto equivale, en cómputo anual, estas 37.5 horas y ha avanzado que sindicatos y patronales ya han mantenido su primer encuentro bipartito.

Desde el Ejecutivo se quiere reducir la jornada laboral a 38,5 horas a la semana este año y a 37,5 en 2025. Álvarez explica que sobre la mesa se ha puesto la posibilidad de la posibilidad de pactar la reducción en cómputo anual y no semanal, algo sobre lo que cree "no es tan difícil" ponerse de acuerdo. Sin embargo, sitúa el problema en pactar a qué número equivaldría la semana de 37,5 horas en jornada anual. "Es un tema del que hemos hablado y creo que no es tan difícil llegar a acuerdos. Otra cosa es llegar a acuerdos en relación a cuántas horas anuales representan las 37,5 horas, que no será tan sencillo, porque el cómputo anual depende cómo, da un resultado o da otro. Y, por tanto, este es un tema que, aunque puedas llegar a acuerdo o estés de acuerdo, seguramente requerirá debates más profundos".

Lo que sí ha asegurado Álvarez es que no habrá un pacto "de tema a tema", sino un acuerdo "global". "No vamos a tener un acuerdo hoy, otro mañana y otro pasado", ha insistido.

El sindicalista se ha mostrado confiado en poder "convencer a la CEOE de que en España las jornadas son muy largas. No es necesario trabajar tanto para producir lo que producimos", ha dicho Álvarez, quien ha asegurado que "reducir el tiempo de trabajo puede tener como consecuencia una mejora de la productividad y de la propia competitividad de las empresas". Y ha recordado que "somos de los países europeos que más horas tienen de trabajo presencial y no somos ni de lejos de los más productivos".

