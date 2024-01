Reducción de la jornada laboral: quién podrá beneficiarse, cuántas horas se recortan y cuándo entra en vigor

La mesa de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales que abordará la reducción de la jornada laboral en España sin que implique recorte salarial se celebra este jueves. Fue la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien tomó la iniciativa de esta normativa argumentando que esta sería "la legislatura de los salarios y del tiempo de trabajo".

Una reunión a la que no acuden los líderes sindicales y empresariales, sino los negociadores de cada parte. Díaz no se hace para atrás y lanza un contundente mensaje: la reducción de la jornada laboral se hará aunque no cuente con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme porque se trata de una medida contemplada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

La ministra Yolanda Díaz argumenta que es una medida "muy apoyada" por los ciudadanos y que la jornada de trabajo lleva "40 años congelada" y servirá para mejorar la productividad de la economía española.

También critica el número de horas extras, el cual ve excesivo. España es un país que hace "multiplicidad de horas extras, muchísimas, y muchas de ellas vulnerando la legislación".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este jueves que ve "factible" un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios para reducir, por ley, la jornada laboral semanal, pero ha advertido de que esto debe hacerse en esta legislatura.

"De esta legislatura no podemos salir sin una modificación del Estatuto de los Trabajadores y sin una reducción de la jornada legal, que lleva desde los años 80 instalada en las 40 horas semanales", ha señalado.

Así quedará la jornada laboral

Los planes para reducir el tiempo de trabajo de los empleados son los siguientes:

Para 2024: rebaja hasta las 38,5 horas.

Para 2025: rebaja hasta las 37,5 horas.

Los trabajadores realizan una jornada laboral de 40 horas semanales hasta ahora, por lo que la reducción hasta 2025 es de dos horas y media a la semana.

¿Quién se beneficiará de la reducción de jornada?

El Ministerio de Trabajo señala que de esta medida se beneficiarán alrededor de 12 millones de trabajadores. Sin embargo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, declara que el primer tramo de la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas para 2024, "no tendría prácticamente efecto".

Eso sí, el segundo tramo de la reducción de la jornada previsto, el que la llevará hasta las 37,5 horas en 2025, sí afectará a 10,3 millones de trabajadores, el 94% de quienes tienen convenio colectivo de referencia, según CCOO.