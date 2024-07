Las tasas turísticas que aumentan el gasto de miles de turistas en varias ciudades de España

Con la llegada del buen tiempo, el calor y por lo tanto el verano, también llegan las ansiadas vacaciones. Muchos ahorran durante todo el año para disfrutar de unos días de merecido descanso. Quienes eligen hacer turismo nacional terminan visitando las mismas localidades que tantos también han pensado conocer. Es decir, municipios que durante el año tienen una población baja terminan multiplicando el número de residentes durante los meses de julio y agosto. Esto hace que aumenten las partidas de gasto de los Ayuntamientos en la limpieza de las calles, recogida de basuras, el cuidado de playas, el refuerzo de personas en salvamento, protección civil, efectivos de seguridad y sanitarios en centros sanitarios.

Tasa turística, a favor o en contra

Muchos consistorios tienen dificultades para hacer frente a esos gastos, por eso para algunos la solución es crear una tasa turística. Tasa por la que se cobraría una cifra "simbólica", entre 2 y 5 euros por noche a cada visitante. Es la opción más factible para algunos residentes a quienes les gustaría copiar la misma idea que ya se puso en marcha en algunas otras localidades españoles y también en el extranjero. Aseguran que esta es la mejor propuesta para que no sean los propios residentes habituales los que terminen pagando esos gastos en servicios generados por los visitantes. Sin embargo muchos otros no están conformes con la idea de poner en marcha esa medida. Hay quien opina que si se le cobra una tasa al turista, los visitantes dejarán de acudir y elegirán otras zonas que visitar, por eso proponen que sea el propio Estado quien se haga cargo de realizar subvenciones a los municipios que ven multiplicada la población durante el verano.

Los turistas gastan pero también generan muchos gastos

Pero no todo van a ser gastos para el Consistorio, algunos comercios con la llegada de los turistas aprovechan para incrementar sus precios y hacer una caja mayor durante el periodo estival. Precios que según los locales no vuelven a su origen después de las vacaciones sino que se mantienen el resto del año y haciendo que repercuta con dificultad en la economía de los vecinos. Con tasa o sin tasa turística el problema está servido y encontrar una solución que guste a todos no parece una tarea fácil.

O Grove pretende implantar una tasa turística

Es el caso de O Grove. El alcalde de O Grove, José Cacabelos, solicitará a la Xunta de Galicia la implementación de una tasa turística de entre 1 y 2 euros por pernocta. Todo ello siguiendo el ejemplo y proposición de la capital gallega, Santiago de Compostela, que ponía el foco en la necesidad de aplicar dicho cobro hace exactamente un año. El objetivo es costear los gastos extras que el turismo genera en el concello y que las arcas municipales no son capaces de asumir.

