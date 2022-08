La subida generalizada de precios impulsa las peticiones de préstamos bancarios

La inflación sigue haciendo presión y a muchos ciudadanos se les hace cuesta arriba llegar a fin de mes. Esto está impulsando la demanda del préstamo y no precisamente por motivos tradicionales como la compra de un coche o la reforma de un hogar.

"Estos usos tradicionales de los préstamos en estos meses están cambiando, están bajando. Sí que es cierto que hay una cierta recuperación de las vacaciones, pero también veníamos de años en los cuales no habían sido normales", explica Antonio Luis Gallardo, miembro de Asufin (Asociación Usuarios Financieros). Unos años de pandemia y ahorro forzosos ante las restricciones, y que ahora cambia la tendencia y se duplica la intención de pedir préstamos.

Esta demanda de solicitud de préstamo coincide con la subida de tipos de intereses: "Estamos pidiendo más préstamos y a tipos más altos que en la UE".

En este contexto, emerge la idea de recurrir a mecanismos de crédito rápido, como los préstamos preconcedidos, lo cual no deja de ser una tentación en las que los expertos aconsejan no caer. "Siempre conlleva un riesgo, que es el de la inestabilidad financiera de la familia y, sobre todo, la desestabilización que puede provocar cuando llega el momento de devolver ese crédito y no podemos devolverlo", explica Javier Sánchez, miembro de AEPF (Asociación de Educadores y Planificadores Financieros).

Por ello, antes de solicitar un préstamo, conviene estudiar muy a fondo nuestra situación financiera y solicitarlo solamente siempre y cuando sea indispensable.

Incremento del precio de la luz

Uno de los motivos de la inflación que se está viviendo en España y en el resto de Europa se debe a los altos precios energéticos. Una situación que ahoga a numerosas familias. Hoy será el segundo día consecutivo que el precio de la luz subirá, dejando una media de 287 euros el kilovatio hora en el mercado mayorista, aumentando un 31% más que ayer.