El sector turístico, el peor parado tras las recomendaciones de Reino Unido de no visitar España

El Reino Unido elimina a España de su lista de países seguros, salvo las islas, y recomienda a los ciudadanos que no vengan si no es por un motivo esencial debido al coronavirus. Que no hagan turismo. De ahí, el golpe millonario al sector, porque Reino Unido es nuestro primer mercado emisor de turistas. En 2019, llegaron a España más de 18 millones de británicos.

Pero esto no afecta sólo a los turistas. Además, 400.000 británicos tienen aquí una casa en propiedad. Entre todos, los que vienen unos días o se instalan una temporada, dejaron el año pasado más de 8.500 millones de euros en España. Sobre todo en las islas Canarias y Baleares, Cataluña, la Costa Blanca en Alicante y la Costa del Sol.

Además desde este sábado impone una cuarentena de 14 días a los viajeros que procedan de España. Algo que da que pensar a muchos turistas. Junto a esto se suma que la touroperadora TUI cancele sus vuelos a la península y las islas Canarias desde Reino Unido.

Cambio de planes. El verano suponía una esperanza para recuperar las pérdidas de estos meses ya que esto se iba animando poco a poco y cada vez iba viniendo más gente a España.

Algunos hoteleros empezaban a remontar con la llegada del verano, pero tras la decisión de Reino Unido las agencias de viajes ya prevén una caída de la demanda.

La decisión de Reino Unido afectará en mayor medida al turismo de sol y playa que afectará en su conjunto a España, aunque destacando Andalucía e islas Canarias.