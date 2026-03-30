Renta 2025: si cobras menos de esta cantidad no tendrás que hacer la declaración este año 2026

Si estás pensando en la declaración de la Renta 2025 debes saber que no todos los contribuyentes están obligados a presentarla. Dependiendo de tus ingresos, podrías ahorrarte el papeleo si tu sueldo anual no supera ciertos límites.

Aun así, es importante que conozcas cuándo sí conviene presentar la declaración, incluso si no estás obligado. Si la haces voluntariamente puedes recuperar retenciones, aplicar deducciones o beneficios fiscales, así que asegúrate de que incluir todos tus datos correctamente para maximizar la devolución.

¿Cuál es el límite para hacer la declaración de la Renta 2025?

Los contribuyentes que cobren menos de 22.000 euros no están obligados a presentar la declaración de la Renta 2025. Ahora bien, hay veces que merece la pena presentarla porque te saldrá a devolver, así que prueba con el borrador y asegúrate si presentarla es conveniente para ti.

En el caso de tener dos pagadores, el límite para hacer la declaración cambia. Estás obligado a hacerla si ganas mínimo 15.876 euros anuales.

Asimismo, si eres autónomo o trabajador por cuenta propia estás siempre obligado a hacer la declaración, independientemente de que tus ingresos no superen las cifras anteriores. También es obligatorio para las personas que reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para verificar que siguen cumpliendo con los requisitos para beneficiarse de esta ayuda.

Declaración de la Renta 2025: ¿cuándo se abre el plazo para presentarla?

Estas son las fechas clave para presentar la declaración de la Renta 2025:

8 de abril - 30 de junio de 2026: Presentación de la renta por internet. 6 de mayo de 2026:

Comienzo de la atención telefónica. 2 de junio de 2026: Apertura de la atención presencial en oficinas. 25 de junio de 2026:

Fecha límite para domiciliación bancaria de declaraciones positivas. 30 de junio de 2026: Fin de la campaña.

Como ves, el plazo para la presentación de la Renta 2025 estará disponible a partir del 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026.

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