Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Juicio 'caso Kitchen'

Turno para el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó en el juicio del 'caso Kitchen'

La extensa declaración del testigo anterior ha retrasado a hoy la testificación de Ignacio Cosidó en el 'caso Kitchen'.

Ignacio Cosidó

Truno para el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó en el juicio del 'caso Kitchen' | EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

La declaración del exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, estaba prevista para este martes, pero las extensas declaraciones previas la han retrasado a este miércoles.

Antes de su testificación fue el turno del jefe de la sección de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que se encargó de la investigación del caso, y que ha dado muchos detalles.

El agente aseguró que en 2013 recibió "una orden" de quien era su superior jerárquico, el comisario Marcelino Martín Blas. "Recibí una orden de mi jefe, de Marcelino Martín Blas. Me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que proceder a dar protección sin que fuéramos detectados". Aseguró que esa orden "no es habitual" ni "normal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

La alcaldesa de Valencia, María José Català, investigada por prevaricación y trafico de influencias

Antena 3 Noticias

Publicidad

España

Ignacio Cosidó

Turno para el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó en el juicio del 'caso Kitchen'

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en comparecencia en el Senado

Gran expectación en el Supremo por la declaración de Isabel Pardo de Vera en el juicio del 'caso Mascarillas'

Diputado de Vox expulsado del Congreso

Expulsan a un diputado de Vox tras un enfrentamiento en el Congreso

El ministro de Cultura Ernest Urtasun
LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Gobierno da el último paso para la extinción de la Fundación Franco y lleva el caso a la Justicia

Antena 3 Noticias
Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Català, investigada por prevaricación y trafico de influencias

Elma Saiz
Inmigración

El Gobierno impulsa la regularización de inmigrantes y reabre el choque político: "No vamos a ceder ni un milímetro"

La medida divide al Congreso con apoyo de la izquierda y rechazo de PP y Vox.

Félix Bolaños
Caso Begoña Gómez

El Gobierno rechaza de manera unánime la decisión del juez Peinado: "Hemos visto cosas que son insólitas"

En el Gobierno siguen hoy "indignados" por el procesamiento de la mujer del presidente y el ministro de Justicia continúa arremetiendo contra el juez Peinado.

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos pero no por intrusismo profesional

Begoña Gómez, a un paso del banquillo: ¿Cuáles son los plazos hasta el posible juicio?

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo carga contra Sánchez y exige su dimisión: "La gente no quiere cartitas, quiere más ayudas"

El PSC acepta la renuncia de sus ediles en Ripoll (Girona) tras facilitar las cuentas de Orriols

El PSC fuerza la dimisión de sus concejales en Ripoll

Publicidad