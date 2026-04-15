Turno para el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó en el juicio del 'caso Kitchen'

La declaración del exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, estaba prevista para este martes, pero las extensas declaraciones previas la han retrasado a este miércoles.

Antes de su testificación fue el turno del jefe de la sección de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que se encargó de la investigación del caso, y que ha dado muchos detalles.

El agente aseguró que en 2013 recibió "una orden" de quien era su superior jerárquico, el comisario Marcelino Martín Blas. "Recibí una orden de mi jefe, de Marcelino Martín Blas. Me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que proceder a dar protección sin que fuéramos detectados". Aseguró que esa orden "no es habitual" ni "normal".

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