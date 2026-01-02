Estas son las oposiciones que llegan en 2026: el BOE publica más de 2.000 nuevas plazas

Ya ha comenzado el 2026, y desde la web del BOE han publicado recientemente las nuevas plazas para las oposiciones de este año, y serán más de 2.000 en total. Esta nueva oferta contiene nuevos puestos para el Ministerio de Hacienda, Trabajo, y Seguridad social, entre otros.

Las oposiciones incluyen procesos de acceso libre y promoción interna, para la obtención de puestos de cuerpos superiores a categorías a las que se puede acceder sólo con el título de Bachillerato.

Más de 1.000 plazas en Hacienda

El Ministerio de Hacienda cuenta con una gran presencia en esta nueva oferta. Entre las convocatorias más destacadas, se encuentran 128 plazas para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, todas mediante el sistema de turno libre.

Además, el BOE ha comunicado 109 plazas de acceso libre para el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

También hay 120 plazas para el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, en las especialidades de Investigación y Marítima.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha convocado un total de 90 plazas distribuidas entre 40 de turno libre y 50 de promoción interna, en distintos grupos.

Las plazas se reparten entre los grupos T2, T3, T4 y T5, con perfiles de titulado medio, técnico superior, técnico medio y ayudante.

En el caso del T5, correspondiente al área de técnicos profesionales y a la especialidad de tareas complementarias de apoyo, se ofrecen 30 plazas de acceso libre y no se requiere titulación.

Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo ha publicado una convocatoria para cubrir 77 plazas del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social, todas por acceso libre. Estas plazas pretenden reforzar la labor de inspección respecto al empleo y Seguridad Social y cuentan con requisitos de titulación específicos.

Seguridad Social: disponibles con Bachillerato

Una de las convocatorias más destacadas corresponde al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, con 1.056 plazas de acceso libre y 400 plazas de promoción interna, identificadas con el código 1616.

De todas las plazas de acceso libre, 85 están reservadas a personas con discapacidad. Sin embargo, en promoción interna se reservan 20 plazas, cuyo requisito es el título de Bachillerato o Técnico.

Las plazas se autorizan según los reales decretos de oferta de empleo público, siendo la mayoría de ellas incluidas en el Real Decreto 651/2025.

Presentar la solicitud

Para inscribirse en estos procesos es necesario acceder a la web oficial administracion.gob.es, lugar en el que se buscan las convocatorias a voluntad del candidato.

El plazo general de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación en el BOE, aunque cada convocatoria indica su fecha límite específica. Además, es necesaria la Cl@ve Móvil, DNI electrónico, certificado electrónico o Cl@ve permanente.

Una vez completado el formulario, se requerirá un abono de la tasa correspondiente, excepto en los supuestos de exención o reducción, que incluyen situaciones de desempleo, discapacidad, familia numerosa o el caso de víctima del terrorismo.

