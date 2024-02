¿Qué cubren los seguros por un incendio como el de Valencia?

Las autoridades trabajan sin descanso tras el voraz incendio de Valencia que ha calcinado un bloque de edificios. Al menos cuatro personas han muerto y otras 14 se encuentran desaparecidas. Las casas han quedado completamente calcinadas y los vecinos han perdido sus hogares. Tras esta terrible tragedia surgen muchas preguntas sobre la prevención de incendios y los seguros.

En nuestro país no es obligatorio disponer de un seguro del hogar ni contra incendios, aunque suelen estar incluidos en los primeros y suele resultar muy útil contra este tipo de desastres como el de Valencia. Lo que ocurre es que es necesario revisar aspectos sobre las coberturas para ver los límites que tiene el seguro. En algunas ocasiones, aunque no siempre, el seguro pagará sin importar el motivo por el que haya sido provocado el incendio.

Los seguros del hogar cubren en sus pólizas incendios que se produzcan de forma accidental como la caída de un rayo o la malquerencia de extraños. También que haya sido provocado por un pirómano, negligencia propia o de las personas con responsabilidad civil. Si el incendio se ha originado por culpa grave del asegurado, el seguro podrá rechazar la reclamación y no cubrir los daños derivados del fuego.

Estos planes tienen como idea principal minimizar el riesgo y paliar las pérdidas en el caso de que un fuego dañe el edificio. Aunque no es obligatorio es las zonas privadas, existen una serie de requisitos vinculados a las Comunidades de Vecinos. Se exige en la Ley de Protección Horizontal que se disponga equipamientos y procedimientos para actuar en caso de que se produzca un fuego. Si no se cumplen estos requisitos el seguro puede no cubrir los costes de esa zona.

Esto es lo que cubre un seguro contra incendios

El seguro que tengamos de incendios cubre los daños ocasionados por las llamas. La indemnización que puede percibir el asegurado se estipula siempre en las condiciones de la póliza. Por eso es necesario revisar todos los detalles para no tener un sobreseguro o infraseguro por el valor. Asimismo, se deberá comprobar que se cubre tanto el continente como el contenido.

Varios seguros de incendios ofrecen alojamiento (hotel o apartamento) mientras se busca otra vivienda que ha sufrido daños o se realizan las reparaciones de la casa incendiada. Cabe remarcar que en caso de que los bomberos acudan a un edificio o casa a apagar un fuego y rescatar a las personas el coste no es barato. Habrá que volver a revisar la cobertura del seguro para saber si está cubierto la totalidad del servicio de los bomberos o solo una parte. Si el incendio es consecuencia del descuido del propietario, los costes podrían ser asumidos por él.

